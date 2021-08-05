Turkovac randevu ekranı: Yerli aşı Turkovac gönüllüsü nasıl, nereden olunur?

Turkovac randevu ekranı: Yerli aşı Turkovac gönüllüsü nasıl, nereden olunur?

Yerli inaktif koronavirüs aşısı Turkovac'ın klinik çalışmaları için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız mobil uygulamasından da alınmaya başladı. Peki Turkovac randevusu nasıl alınır?

Türkiye, yerli ve milli imkanlarla koronavirüse karşı ürettiği Turkovac aşısı için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanan Turkovac için gönüllü başvuruları alınmaya başladı.

e-Nabız internet sitesi üzerinden alınan yerli aşı gönüllülük başvurusunda bulunmak isteyenler, aşılarını yaptırabilecek.

Daha önce gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, 'enabiz.gov.tr' sitesinden alınıyordu. Başvurular, e-Nabız mobil uygulamasına eklenen 'Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol' bölümünden de alınmaya başlandı.

Peki, yerli aşı Turkovac gönüllüsü nasıl olunur? Yerli aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...

YERLİ AŞI TURKOVAC GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

Başvuru yapmak için öncelikle e-Nabız resmi sitesi veya mobil uygulamasına giriş yapınız. (enabiz.gov.tr)

Ana sayfaya eklenen "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" bölümüne tıklayarak "TURKOVAC" veya "3. DOZ TURKOVAC" seçeneklerinden birini seçiniz.

Gönüllü olma başvurunuz otomatik olarak sisteme kaydedilip incelemeye alınacaktır. Değerlendirmeler sonucunda katılımınız uygun görülürse, e-Nabız profilinizde kayıtlı iletişim bilgileriniz üzerinden size dönüş sağlanacaktır.

İşte adım adım TURKOVAC aşı randevusu alma işlemi...