Turkovac’ın Faz-3 çalışması Erzurum’da başladı

Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turcovac'ın Erzurum Şehir Hastanesi'nde Faz-3 çalışması başladı.

Türkiye, 2 yıla yaklaşan Covid-19 salgınıyla mücadelede salgının yıkıcı etkilerini ortadan kaldırılabilmek için alınan pek çok tedbirin yanında hızla yerli aşı üretim çalışmalarını da başlattı. Yerli aşının ilk aşaması olan Faz-1 çalışmaları, 5 Kasım 2020’de başlatıldı. İlk dozu 10 Şubat’ta uygulanan Faz-2 çalışmasında ise aşıyla ilgili olumsuz yan etki gözlenmedi. Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz-3 çalışmalarına da başlandı.

"VATANDAŞLARIMIZI DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Ahmet Toksoy ve Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Görevlisi Sibel İba Yılmaz, Turkovac’ın Faz-3 çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Başhekim Yardımcısı Toksoy, Turkovac’ın pandemiye karşı vücut savunmasını artıracak yönünün çok kuvvetli olduğunu ifade ederek, "Türkiye geneli 41 merkezde başlayacak çalışmanın bir ayağı da Erzurum Şehir Hastanesi’nde olacak. Erzurum Şehir Hastanesi olarak diğer paydaşlarımızla birlikte katkı sunmaya başladık. Milli aşımız olan Turkovac’ın etkinliğini ortaya çıkaracak çok değerli bir çalışmanın içerisindeyiz. Vatandaşlarımızı da bu çalışmada duyarlı olmaya davet ediyoruz. Erzurum Şehir Hastanemize bekliyoruz. Vatandaşlarımız kendileri isterse e-Nabız üzerinden bizlere başvurularını yapabilirler, isterlerse de Alo 184 üzerinden bilgilendirme alabilirler. Ya da isteyen vatandaşlarımız bizlere gelerek ilgili arkadaşlardan gerekli bilgilendirmeyi alabilirler. Aşı etkinliğinin ortaya çıkmasıyla, ileride bizlerin elini güçlendirecek pandemiye karşı vücut savunmamızı artıracak yönü çok kuvvetli, bakıldığı zaman çok kıymetli bir çalışma durumunda. İsteyen vatandaşımız bizlere yardımcı olabilirler" dedi.

"GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ"

Turkovac aşısının içeriği ile ilgili bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Görevlisi Yılmaz ise, "Faz-3 çalışma ayağı olarak Erzurum’da başlanıldı. Faz-3 çalışmasını genel itibarıyla antikor oluşturmuş hastalarımız üzerinden yapmayı planlıyoruz. Gönüllülerimiz üzerinden çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. İki doz aşısını olmuş, Covid-19 geçirmemesi gerekiyor, sağlıklı bireyler olması gerekiyor. En önemli esas vatandaşların tamamen gönüllü olmaları gerekiyor. Gönüllülük esasına göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizlere gelen hastaların hiçbirisinin hastalığı geçirmemesi gerekiyor. Sinovac aşı olan gönüllülerde en az 90 gün veya en fazla 270 gün geçmesi gerekiyor. Kronik hiçbir hastalığının olmaması gerekiyor. Erzurum’daki vatandaşlarımızın da gönüllü olarak bizlere gelmelerini istiyoruz. Böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan da son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.