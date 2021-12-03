Tuvalete gitmenize yardımcı olacak 10 besinle kabızlığa veda edin

Kabızlıkla mücadele sağlıklı bir yaşam ve dengeli beslenme ile mümkündür. İşte sorunsuz bir şekilde tuvalete gitmeniz için günlük hayatınızda vazgeçemeyeceğiniz besinler.

Tuvalete gitmek kadar normal ve gerekli bir şey, birço kişi için gerçek bir kabusa dönüşebilir. Bazı araştırmalara göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i kronik kabızlık çekmektedir. Kabızlık erkeklerden daha fazla kadınları etkiler ve 65 yaşından sonra yoğunlaşan bir durumdur.

Kabızlık obezite, kötü beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik ve psikolojik faktörler gibi bağırsakta koşulları dahil olmak üzere birçok farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Hepimiz hayatımızın bir noktasında kabızlık nöbetleri geçirmişizdir. Seyahat, yaşam tarzı değişiklikleri, stres durumları ve hatta bazı ilaçların alınması da bu sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kabızlık, müshil gibi farklı tedavileri olan ancak sağlıklı ve dengeli bir diyetle iyileştirilebilen bir problemdir.

KABIZLIK DURUMUNDA TÜKETİLEBİLECEK 10 BESİN

Müshil çoğu kişi için en hızlı ve en etkili çözüm olsa da geçicidir. Kabızlık, günlük diyetinize belirli yiyecekleri dahil ederek çözülebilecek bir sorundur. Özellikle bağırsak geçişini destekleyen lif bakımından zengin bazı gıdalar kabızlık anında en büyük yardımcınız olabilir.

İşte tuvalete gitmenize yardımcı olacak 10 besin:

Sızma Zeytinyağı

Zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağlar bakımından zengin diğer gıdalar gibi bağırsakların içini yumuşatır, işlevlerini destekler. Günde 4 ila 6 yemek kaşığı sızma sızma zeytinyağı alınması tavsiye edilir.

Keten Tohumu

Bir dönem reddedilseler de son yıllarda tohumlar oldukça popüler hale geldi ve birçok takipçi kazanmaya başladı. Islatılmış keten tohumları, bağırsakların geçişine ve temizlenmesine yardımcı olan yapışkan bir bitki maddesi salgılar.

Kivi

Kabızlığa karşı krallar olarak kabul edilen bu lezzetli meyve, lif bakımından zengindir ve bu da onu kabızlıkla mücadelede harika bir yardımcı yapar. Aç karnına bir parça kivi yemeyi öneren birçok diyet var; bu, kabızlıkla mücadeledeki etkisini doğrulayan farklı çalışmalarla desteklenen bir şeydir.

Baklagiller

Nohut, fasulye, mercimek veya bezelye gibi baklagiller lif açısından zengindir ve bunların tüketimi, doğal bir müshil görevi görebilen bir tür yağ asidi olan butirik asit üretimini artırır. Ayrıca bu asit, sindirim sisteminin hareketine yardımcı olur ve bazı hastalıklarla ilişkili bağırsak iltihabını azaltmak için bir iltihap önleyici görevi görür.

Elmalar

Elmaların tüketimi vücudumuza birçok fayda sağlar. Büzücü bir meyve olarak kabul edilse de, kabukları ile tüketildiğinde mükemmel bir bağırsak düzenleyicisidir. Elmanın kabuğu, kabızlığa karşı yardımcı olan büyük miktarda çözünmeyen lif içerir.

Kefir

Kefir de yoğurt gibi probiyotik açısından zengin bir besindir. Probiyotikler, bağırsak bakteri florasının yenilenmesine ve dengesinin korunmasına, bağırsak geçişini normalleştirmeye yardımcı olan canlı organizmalardır.

Yulaf Ezmesi

Süper bir tahıl olarak kabul edilen yulafın sağlığa birçok faydası vardır. Doğal lif içeriği yüksek olan yulaflar ayrıca bağırsağın kolayca tahliyesine yardımcı olan beta glukana sahiptir. Güne yulaf ezmesi içeren bir kahvaltı ile başlamak enerji ile dolmanıza ve bağırsak floranızı sağlıklı bir hale getirmenize yardımcı olur.

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Aralarında ıspanak, karalahana veya lahana bulunan yeşil yapraklı sebzeler, kabızlığa karşı harika birer dosttur. Vücudumuza sayısız besin sağlayan yeşil yapraklı sebzelerin bağırsak geçişini düzenlediği gösterilmiştir.

Erik ve Kayısı

15'ten fazla vitamin ve mineral içeren erikler ve kayısılar ayrıca lif ve antioksidanlarla doludur. Kivi gibi, erik ve kayısı da suyu tutmaya ve dışkıyı yumuşatmaya yardımcı olan doğal bir müshil olan sorbitol sayesinde birçok kabızlık önleyici diyete dahil edilir. Her ikisi de kuru halde de tüketilebilir.

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, bağırsaklarımızın düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Lif içeriği sayesinde kabızlıkla savaşırlar. Ek olarak, kalorileri düşüktür, idrar söktürücü görevi görürler ve sindirimin büyük yardımcılarıdırlar.