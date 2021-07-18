Hipertansiyon, semptom göstermeden kalbe, böbreklere veya beyne zarar verebilen bir hastalıktır. En büyük suçlusu tuz olarak görülür ancak tuz dışında da tansiyonu yükselten besinler mevcut.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, beş yetişkin biri hipertansiyon yaşamaktadır. Hipertansiyon, tedavi edilmediği takdirde son derece tehlikeli bir düşmandır. Sessiz katil olarak adlandırılan yüksek tansiyon, belirti vermeden uzun yıllar boyunca vücuda zarar vererek ilerleyebilir.

Hieprtansiyon, kan basıncında artışa neden olan kronik bir hastalıktır. Bunun tüm organizma üzerinde zararlı etkileri vardır, çünkü damar duvarlarını etkiler ve oksijenin ve diğer besinlerin organlara doğru şekilde taşınmasını engeller.

Hipertansiyona karşı daha sağlıklı beslenmeyi ve sağlık probleminize uygun bir diyet yapmayı öğrenmek gerekir. Hangi gıdaları tüketmeniz, hangilerinden mümkün olduğunca kaçınmanız ve hangilerinin hipertansif kişiler için doğrudan yasak olduğu konusunda kendinizi bilgilendirmeniz önemlidir.

TANSİYONU YÜKSELTEN 9 BESİN

Tansiyonu yükselttiği en çok bilinen besin tuzdur ancak tuz dışında da hieprtansiyonu olan kişilerin kaçınması gereken besinler mevcuttur.

İşte tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin:

Çikolata

Çikolata belirli bir miktarda kafein içerir ve kafein tansiyon sorunu yaşayan kişiler için iyi değildir. Ancak çikolata birçok yönü olan bir besindir. Kakao flavonoidlerinin birçok araştırmaya göre kalp üzerinde faydalı etkileri vardır, ancak eğer kakao oranı düşük bir çikolata tüketiyorsanız şeker oranı yüksektir ve sağlık için o kadar iyi değildir.

Bu nedenle seçtiğiniz çikolatanın yağ ve şeker oranı düşük olduğu olmalı ve en az yüzde 70 kakao içermelidir.

Kırmızı et

Kırmızı eti yüksek besin değerine sahip olduğu için günlük diyetinizden çıkarmanız gerekmez. Ancak sorun doymuş yağ içeriğidir. Doymuş yağlar yüksek tansiyona katkıda bulunur ve trombosit oluşumunu ve kanın pıhtılaşmasını olumsuz etkiler. Tavuk ve balık iyi alternatiflerdir.

Şekerli içecekler

Araştırmalar, günde tüketilen her şekerli içecek kutusu için kan basıncının kademeli olarak arttığını göstermektedir. Bu ilişkinin arkasındaki kesin mekanizma hala bilinmemekle birlikte, bilim insanları kandaki çok fazla şekerin kan damarlarının tonunu ve vücuttaki tuz seviyelerini değiştirdiğini düşünüyorlar.

Hardal sosu

Çok kalorili bir sos olmasa da sodyum açısından en zengin soslardan biridir. Sodyum içeriği 100 gram başına 2 gramı geçer. Hazırlanışına tuz eklemeden hardal tohumlarını öğüterek seyreltebilir veya kendi ev yapımı sosunuzu hazırlayabilirsiniz.

Meyan kökü

Küçük dozlarda sorun yapmasa da meyan kökünün düzenli tüketimi hieprtansiyona neden olabilir. Hipertansiyon hastasıysak, aşırı meyan kökü tüketimi, hastalığı ağırlaştıran sodyum tutulmasına ve potasyum kaybına neden olabilir.

Patates

Patatesin de aşırı tüketimi hipertansiyonu tetikleyebilir. British Medical Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, dört veya daha fazla porsiyon pişmiş patates yemek, hipertansiyon geliştirme riskini artırabilir. Sorun, her şeyden önce, çok fazla yağ içeren patates kızartmasının aşırı tüketilmesidir. Öte yandan patateslerin, diyete dengeli bir şekilde dahil edildikleri takdirde tansiyonu kontrol etmeye yardımcı olan iki mineral olan potasyum ve magnezyum içerdiği doğrudur.

Alkollü içecekler

Her türlü alkollü içecek kan basıncını yükselten sempatik sinir sistemini ve kalp atış hızını uyarır. Bu, birçok araştırmayla kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, küçük tüketimler bile hipertansiyon için zararlıdır.

Gazlı içecekler

Gazlı içecekler fazla miktarda sodyum içerdiği için tansiyonu yükseltir. Ancak tüm gazlı içecekler kalp sağlığımıza zarar vermez. Doğal maden suları yüksek kan basıncına karşı koruduğu için zararlı değildir. Araştırmalar, maden suyu içmenin kan basıncını artıran bir hormon olan aldosteron seviyelerini azalttığını gösteriyor.

Bazı ilaçlar

Asla bir doktor tarafından özel olarak reçete edilmemiş ilaçları almayın. Buna basit ağrı kesici ürünler de dahildir. Hipertansif insanlar için uygun olmayan çok sayıda ilaç vardır ve hangisini tüketebileceğinizi size söyleyecek bir profesyonele ihtiyacınız vardır.

TÜM DİYETİNİZE DİKKAT EDİN

Birçok kişi hieprtansiyonu olduğunu fark etmez. Beslenme, hieprtansiyon için en büyük tedavilerden biridir ve bunun için, düşük tuzlu bir diyet ve düzenli egzersiz uygulaması gerekir.

Diyetin sadece salataya tuz eklememek veya aromatik otlar kullanmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda içeriği nedeniyle birçok gıdadan kaçınmak veya azaltmak olduğunu belirtmek önemlidir. Bazı maddelerde, sadece sodyum değil, kardiyovasküler sağlık için gizli düşmanlar vardır.

Seçtiğimiz besinlere ek olarak, yemeği pişirme şeklimiz de tansiyonumuzu yükseltebilir veya düşürebilir.

Birçok nedenden dolayı kaçınmamız gereken ilk pişirme tekniği kızartmadır, çünkü kalp ve damar hastalıkları için çok kötüdür. Bunun nedeni, bir yiyeceği kızarttığımızda, her zaman yüksek bir yağ içeriğine sahip olmasıdır, çünkü kızartma, bir yiyeceğin tamamen sıcak bir lipid ortamına (yağ veya sıvı yağ) daldırılmasından oluşur.

Bu nedenle buğulama, fırınlama veya ızgara tercih edilmelidir.