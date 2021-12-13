Tuz dışında yüksek iyot içeren 4 besin grubu

İyot denildiğinde akıllara yalnızca tuz gelir ancak kendisini tuz dışında da birçok besinden almak mümkün. İşte iyot minareli en yüksek olan besin grupları...

İyot sağlıklı büyüme ve sağlıklı yaşam için oldukça etkili bir mineral olarak karşımıza çıkıyor.

Yeterince iyot alınmaması, çok az iyot alınımı veya iyot eksikliği guatr adıyla adlandırılan tiroid adlı hormonal bezin genişlemesine sebep olarak beraberinde farklı sağlık sorunlarını da getiriyor.

Son zamanlarda market raflarında bulunan normal tuzların yerini de iyot tuzları almaya başladı. Ancak tuz tüketimini sınırlaması gerekenler için "tuz dışında iyot içeren besinler" öneriliyor.

Normal bir insanın günlük alması gereken iyot miktarı 150 mcg'dır. Bunu tuz dışında hangi gıdalardan karşılayabileceğinizi siz de merak ediyorsanız, detaylar haberimizde...

İYOT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Boynun önündeki şişlik veya guatr, iyod eksikliğinin en yaygın bir belirtisidir.

Tiroid bezi, iyot eksikliği nedeniyle tiroid hormonlarını üretmekte zorlandığında ortaya çıkar. Ayrıca iyod saç ve cilt hücrelerinin yeniden oluşmasına katkıda bulunduğu için eksikliği durumunda saç dökülmesi ve cilt kuruluğu oluşabilir.

Tiroid hormonları kadınlarda adet döngüsünün düzenlenmesini etkilediğinden iyod eksikliği olan kadınlarda bu dönem ağır veya düzensiz geçebilir.

İyot eksiliğinin başlıca belirtileri şu şekilde listelenebilir:

Boyunda şişkinlik

Yorgunluk

Soğuğa karşı artan hassasiyet

Kabızlık

Cilt kuruluğu

Kilo artışı

Yüzde şişkinlik

Kas güçsüzlüğü

Yüksek kan kolesterol düzeyleri

Kaslarda ve eklemlerde ağrı veya sertlik

Kalp hızında yavaşlama ve bunun sonucunda baş dönmesi ve bayılma

Saç dökülmesi

Depresyon

Hafızada zayıflama

Regl döneminin normalden ağır geçmesi

DENİZ ÜRÜNLERİNİ TERCİH EDİN

Deniz ürünleri yani balık gibi denizden yenilen canlılarda iyot bakımından oldukça zengin bir besin türüdür.

Yüksek oranda iyot barındıran deniz ürünleri arasında ton balığı ve mezgit yer almaktadır. Karides ve diğer denizde yaşayan kabuklu canlılarda iyot kaynağı olarak tüketilebilmektedir.

Damak tadınıza ve mevsimine uygun tükettiğiniz balık ve deniz ürünleri, vücudunuzun iyot ihtiyacını karşılamada destekleyici olacaktır.

İYOT KAYNAĞI SEBZELER

Sebze türlerinin arasında en çok içerisinde iyot bulunduranlar ıspanak, soya fasulyesi, yine sebze türlerinden yapılan şalgam adlı içecek, kabak, kuru fasulye ve sarımsak gibi sebzelerde iyon oranı oldukça yüksek olduğu bilinmektedir.

Deniz börülcesi de iyot bakımından zengin sebzeler arasında yerini korur.

ÇİLEK ETKİLİ OLABİLİR

Meyvelerde çok fazla iyot kaynağı olan meyve türü yoktur. Fakat 5-6 meyve türü yine iyot kaynağı olarak yenilebilir. Bu meyveler arasından olarak bilinen çilek hem düşük kalorili olup hem de mineral ve iyot bakımından oldukça zengin bir meyve türüdür.

SÜT ÜRÜNLERİ

Yoğurt, süt ve peynir yani kısaca süt ürünleri de iyot bakımından zengin ve iyot kaynağı olarak tüketilebilecek besin türleri arasındadır.

Bir kase yoğurt günlük iyot ihtiyacının yaklaşık %60'ını, 1 bardak inek sütü %40 ını, 1 yumurta %20'sini karşılar.