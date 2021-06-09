Uçucu yağlar ile 4 kolay sivrisinek kovucu yapımı

Yaz mevsiminin artık tamamen kendisini göstermesiyle birlikte sivrisinekler de yeniden ortaya çıkmaya başladı. Ancak ev yapımı doğal kovucularla, sivrisinekleri uzaklaştırabilmek mümkün.

Havaların ısınmaıyla birlikte sivrisinekler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle bazı bölgelerde yaz günlerinin kabusu olan sivrsinekleri doğal yöntemlerle uzak tutmak ise mümkün.

Uçucu yağlar, sivrisinekleri uzak tutmak ve size saldırmalarını önlemek için müthiş özelliklere sahiptir. Sitronellal, geraniol ve citronellol molekülleri bunlarla başa çıkmada en etkili olanlardır. Ortama yayılabilen veya doğrudan cilde uygulanabilen uçucu yağlar ile sivrisinekleri uzak tutabilirsiniz. Uçucu yağlar ayrıca, sokmaları ve ağrıları yatıştırmak için de size yardım edebilir.

LİMON OTU SİVRİSİNEK KOVUCU

Asya mutfağında yaygın olarak kullanılan tropikal otsu bir bitki olan limon otu, tercih edilen bir sivrisinek kovucudur. İçeriğindeki citronellal, geraniol ve citronellol molekülleri sayesinde limon otu yağı 2 ila 4 saat arasında koruma sağlar.

Kullanımı

Sivrisinekleri uzak tutmak için kıyafetlerinize 3 damla limon otu yağı dökün. İşlemi her 4 saatte bir tekrarlayın.

Önlemler

Cilde saf olarak uygulamayın. Hamile veya emziren kadınlar, 3 yaşından küçük çocuklar, astım hastaları ve düşük tansiyonu olan kişiler için uygun değildir.

LİMON OKALİPTÜS SİVRİSİNEK KOVUCU

Okaliptüs, uzun yıllardır aromaterapide kullanılan oldukça faydalı bir bitkidir. Yağı ise sivrisinek kovucu olarak mükemmeldir. Limon okaliptüsünün uçucu yağı sitronelalden oluşur ve sivrisinekleri büyük bir verimlilikle uzaklaştırır.

Kullanımı

Sivrisinekleri uzak tutmak için kıyafetlerinize 3 damla limon okaliptüs yağı dökün. İşlemi her 4 saatte bir tekrarlayın.

Önlemler

Saf olarak cilde uygulamayın. Hamileler ve 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Gözyaşı veya öksürük oluşumu durumunda kullanmayı bırakın.

SARDUNYA SİVRİSİNEK KOVUCU

Sitronellol ve geraniol molekülleri sayesinde böcek kovucu ve parazit öldürücü olan sardunyanın uçucu yağı sivrisineklere, bitlere, akarlara karşı ideal bir kovucudur. Bu uçucu yağ aynı zamanda cilt için de mükemmeldir. Akne önleyicidir ve böcek ısırıklarını yatıştırır.

Kullanım

Cilt bakımı ve önlemeyi birleştirmek için 2 damla sardunya uçucu yağını 1 yemek kaşığı argan yağı gibi bir bitkisel yağa dökün. Sivrisinekleri uzak tutmak için kıyafetlerinize 3 damla sardunya uçucu yağı damlatın. İşlemi her 4 saatte bir tekrarlayın.

Önlemler

Uygulamadan önce cilt testi yapın. Saf olarak cilde uygulamayın. Hamile veya emziren kadınlar, 3 yaşından küçük çocuklar, epilepsi veya astımı olan kişiler için uygun değildir. Olası ilaç etkileşimlerine dikkat edin.

SİVRİSİNEK KOVUCU KREM

Yaz aylarında çevresel etkenler nedeniyle bacaklarımızda oluşan küçük yaraların iyileşmesini hızlandıran onarıcı shea yağı, cildinizin tonunu ve elastikiyetini yeniden kazanmasını sağlayan yumuşatıcı kayısı çekirdeği yağı, keskin bir kokuya sahip benzersiz sivrisinek kovucu limon otu yağı ve karakteristik kokusu ile sinekler, karıncalar ve özellikle sivrisinekleri uzak tutan lavanta yağı ile harika bir sivrisinek kovucu krem hazırlayacağız.

Malzemeler

- 30 gr shea yağı

- 20 ml kayısı çekirdeği yağı

- 15 damla limon otu uçucu yağı

- 15 damla lavanta uçucu yağı

- Bir tencere veya su ısıtıcısı

- Balsamınızı hazırlayıp saklamak için küçük bir kavanoz

Tarif

- Shea yağını 35 ila 40° arasında su ile hafifçe eritin. Bu adım 2 ile 5 dakika arasında sürebilir.

- Shea yağı eridikten sonra ve lavanta uçucu yağını ekleyin.

- Ardından 15 damla limon otu uçucu yağı ekleyin.

- Daha sonra 20 ml kayısı çekirdeği yağını ekleyin. Karışımı hafifçe karıştırarak homojenize edin.

- Daha sonra granül içermeyen katı ve kompakt bir doku elde etmek için buzdolabında en az 1 saat soğutun. Buzdolabınızda sadece bir dondurucu bölmeniz varsa, bu da aynı derecede etkili olacaktır.

- Balsam katılaştıktan sonra, hafif ve havadar bir doku elde edene kadar bir çatalla çırparak kremsi dokusunu verin.

- Parmağınızla bir parça alın ve cilde dairesel masaj şeklinde uygulayın. Gerektiğinde yenileyin.

Önlemler

Hamile ve emziren kadınlar ve 3 yaşından küçük çocuklar bu balsamı kullanamazlar. Astımlı kişiler için önerilmez. Uçucu yağlar potansiyel olarak alerjenik bileşenler içerir, kullanmadan önce dirseğin kıvrımında alerjik testi yapın. Karışımı serin ve kuru bir yerde saklayın, ışıktan koruyun ve yaptıktan hemen sonra kullanın.