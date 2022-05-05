Uçukları hızlı bir şekilde tedavi etmek için 8 yöntem

Herpes simpleks virüsünün neden olduğu ve oldukça bulaşıcı olan uçukların tedavisinde ilaçlara ek olarak kullanabileceğiniz yöntemlerle tedaviyi hızlandırabilirsiniz. İşte 8 doğal yöntem.

Uçuk viral bir hastalıktır, bulaşıcı ve tekrarlayıcıdır. Kümeler halinde gruplanmış kabarcıklarla ortaya çıkarlar. Çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. En iyi bilinenler klasik uçuktur, ancak genital uçuklar da mevcuttur.

Uçuklara herpes simpleks (herpes virüsü) virüsü neden olur. İki tür herpes simpleks virüsü vardır. HSV-1, yüz ve dudakların uçuklarının çoğundan sorumludur. HSV-2 ise genital herpes etkenidir ve aynı zamanda kalça ve uyluklarda da ortaya çıkabilir.

HSV-1 enfeksiyonu tüm dünyada yaygındır. Bu oldukça bulaşıcı enfeksiyonlar genellikle çocuklukta bulaşır ve yaşam boyu sürer. Çoğunlukla ağız içini veya çevresini etkilerler, ancak küçük bir oranda genital HSV-1 enfeksiyonu da vardır.

Dünya çapında 50 yaşın altında 3.7 milyar insanın HSV-1 enfeksiyonundan etkilendiği tahmin ediliyor. Enfeksiyon vakalarının sayısının en fazla olduğu yer Afrika'dır.

Virüs, ağızdaki mukoza zarlarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşır ve enfeksiyona neden olur.

HSV-2 enfeksiyonu da dünya çapında oldukça yaygındır. Cinsel yolla bulaşır ve genital uçuklara neden olur. HSV-2, genital uçukların önde gelen nedenidir ve enfeksiyon ömür boyu sürer.

HSV-2 genital uçukların dünya çapında yaklaşık 500 milyon insanı etkilediği tahmin ediliyor. Enfeksiyonun bulaşması, cinsel ilişki sırasında enfekte olmuş kişinin cinsel organları, cildi, yaraları ve salgıları ile temas yoluyla gerçekleşir. Daha nadiren, anne doğum sırasında çocuğunu enfekte edebilir.

Belirti göstermiyor

Ağız çevresindeki uçuk genellikle asemptomatiktir, yani belirti göstermez. Bu nedenle enfeksiyon taşıyıcıları genellikle durumlarının farkında değildir. HSV-1 enfeksiyonundan kaynaklanan lezyonlara genellikle uçuk denir. Bunlar ağız içinde veya çevresinde küçük, açık ve ağrılı yaralardır. Lezyonlar ortaya çıkmadan önce hastalar ağız çevresinde karıncalanma, kaşıntı veya yanma hissi yaşar.

İlk uçuğun çıkmasından sonra lezyonlar ara sıra yeniden ortaya çıkabilir. Tekrarlama sıklığı kişiden kişiye göre büyük ölçüde değişir. HSV-1'in neden olduğu genital herpes, semptomların olmaması nedeniyle farkedilmeyebilir veya genital veya anüste lezyonlar olarak ortaya çıkabilir. Tekrarlamalar nadirdir ancak mümkündür.

Enfeksiyon ayrıca hastalar üzerinde önemli bir psikolojik etkiye sahip olabilir ve yaşam kalitelerinde bir değişikliğe yol açabilir. Özellikle, rahatsız edici semptomlara ek olarak sosyal anlamda zorluklara yol açabilir. Ayrıca genital herpes cinsel ilişkileri etkileyebilir.

Ayrıca özellikle bağışıklık sistemi güçsüz olan veya bağışıklığı baskılanmış kişilerde HSV-1 virüsü daha ciddi belirtilere yol açabilir ve tekrarlamalar daha sık olabilir. Nadir durumlarda göz enfeksiyonları görülebilir.

Doğum sırasında annesi tarafından yenidoğana bulaşan uçuk nadirdir, dünya çapında 100 bin doğumdan 10'unu etkiler. Ancak, bebek ölümüne veya nörolojik hasara neden olabilir. Risk, hamile kadın ilk kez hamileliğin sonuna doğru uçuk yaşadığında en yüksektir.

Uçukları tedavi etmek için 8 doğal yöntem

Uçuklara neden olan enfeksiyon bir antiviral ilaç ile tedavi edilir. İlaçlar yeniden aktif hale gelmesi muhtemel uykudaki virüsleri ortadan kaldırmadığından, durum tekrarlayabilir.

Ancak ilaçları kullanmadan da uçukları hızlı bir şekilde yok edebilmek mümkün. İşte en etkili 8 doğal yöntem.

1. Buz küpü

Bulması kolay olan buz küpleri, uçukları ortadan kaldırmak için en iyi yardımcılardan bitidir. Uçuklara günde 2 ila 3 kez bir buz torbası koyun. Buz küplerini en az 45 dakika uçuğun üstünde bekletin ve yaklaşık 2 gün tedaviye devam edin. Bu yöntem, ağrıyı ve uçukların boyutunu azaltır.

2. Sarımsak

Sarımsak, uçuk tedavisinde etkili ve sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Uçuklardan hızlı bir şekilde kurtulmak için idealdir ancak uçuğun başlangıcında müdahale etmeniz şartıyla. Uçuklara karşı korunmak, tedaviden daha kolaydır. Bu nedenle, uçuğun yaklaştığını haber veren en ufak bir karıncalanma hissettiğinizde, etkilenen bölgeyi hemen bir diş sarımsakla ovalayın.

3. Bal

Balın uçukları doğal olarak tedavi edebileceği bilinmektedir. Ellerinizi yıkayın, parmağınıza biraz bal alın ve uçuk üzerine uygulayın. Balı yaklaşık 15 dakika bekletin. İşlemi günde en az 3 kez yapın. Bal, uçuğu dezenfekte edecek ve çabuk iyileşmesini sağlayacaktır.

4. Limon

Limon, uçukları etkili bir şekilde tedavi edebilen mükemmel bir antiseptiktir. Bir kaseye limon sıkın. Bir top pamuk alın ve uçuğun üzerine uygulamak için limona batırın. İşlemi günde 3 ila 4 kez gerçekleştirin ve birkaç dakika etki etmesi için bırakın.

5. Elma sirkesi

Elma sirkesi uçuktaki karıncalanmayı ve kaşıntıyı azaltır. Bir pamuğa biraz elma sirkesi koyun ve uçuk üzerine nazikçe uygulayın.

6. Limonlu su

Soğuk bir yarayı mümkün olduğunca çabuk yok etmek için kurutmaktan daha iyi bir şey yoktur. İşte tam burada limonlu su devreye giriyor. Bir pamuğa birkaç damla limonlu su damlatın ve uçuğu nazikçe silin.

7. Çay ağacı yağı

Uçuklar için bir başka etkili doğal çare de çay ağacı esansiyel yağıdır. Bu mükemmel antiviral uçucu yağ, uçuk virüsünü ve bakterileri öldürür. Soğuk algınlığına karşı da iyi bir çaredir. Kullanımı basittir ve ilk karıncalanmadan uçuklar kaybolana kadar yapılmalıdır. Bir pamuğa 1 damla saf çay ağacı yağı sürün ve 2 damla su ile seyreltin. Uçuğu günde en az 5 kez pamuklu çubukla silin. Akşam yatmadan önce uçuğa bir damla yağ damlatın, bandajla sarın ve onunla uyuyun. Çay ağacı yağı, uçuğunuzun şişmesini ve yanma hissini azaltacaktır.

8. Papatya

Kurutulmuş ve doğranmış papatya çiçekleri ile bir lapa yapın. Daha sonra yumuşak bir macun elde etmek için ılık suyla karıştırın. Yapmanız gereken tek şey, hazırlığınız macunu doğrudan uçuğun üzerine uygulamaktır.