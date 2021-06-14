Üçüncü doz aşı modeli: Hibrit aşılama nedir, nasıl yapılır?

Devam eden aşılama çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hibrit aşılamaya değindi. Peki hibrit aşılama nedir ve nasıl uygulanır?

Normal hayata dönüşte birincil öneme sahip olan aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Üçüncü doz aşılamaya dair bilgiler veren Fahrettin Koca, hibrit model üzerinde durduklarını söyledi. Bakan Koca, 3.doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak hibrit modelin izlenebileceğini de belirtti.

Akabinde vatandaşlar hibrit aşıya dair detayları araştırmaya koyuldu.

Peki, Hibrit model nedir? 3. doz aşı ne zaman? 3. doz aşıda hangi aşı yapılacak? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları...

HİBRİT NE DEMEK?

Hibritin kelime anlamı melezdir. TDK sözlüğünde "Hibrit" kelimesinin Fransızca "Hybride" kelimesinden Türkçe'ye geçtiği belirtiliyor.

Hibrit kelimesinin teknolojideki anlamı ise "İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması."

HİBRİT AŞILAMA NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz aşılama için hibrit model üzerinde durduklarını söyledi.



3.doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak hibrit modelin izlenebileceğini söyleyen Bakan Koca detayları anlattı.



İlk 2 dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşının yapılacağını söyledi.

HİBRİT AŞI NASIL UYGULANACAK?

Fahrettin Koca hibrit modelin nasıl uygulanacağına şöyle devam etti:



"Aynı şekilde ilk 2 dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3. dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3. dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek"