Udi Hindi satışı yasaklandı mı? CİMER'e şikayet edildi...

CİMER'e gelen şikayet üzerine Ud-i Hindi ismiyle bilinen bitkinin gıda olarak tüketilecek formda satışına dair yeni bir karar alındı. Peki Udi Hindi satışı yasaklandı mı, neden? İşte detaylar...

Hindistan’da geleneksel tıp tedavilerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ve vücutta mikrop atma özelliği bakımından yüzyıllardır kullanılan Udi Hindi bitkisine Türkiye’de de çok talep var.

Yeryüzünün en güçlü doğal antibiyotiklerinden olan ve kilogramı 250 liradan satılan Udi Hindi'nin yasaklandığı iddiaları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Özellikle pandemi döneminde popüler şifalı bitkiler arasında başı çeken Udi Hindi'nin yasaklanıp yasaklanmadığı merak ediliyor. Peki Udi Hindi satışı yasaklandı mı? Udi Hindi nedir ve ne işe yarar? İşte detaylar..

UDİ HİNDİ SATIŞI YASAKLANDI MI?

Şişi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, CİMER'e gelen şikayet üzerine Ud-i Hindi ismiyle bilinen bitkinin gıda olarak tüketilecek formda satışa satıldığı gerekçesiyle satışının durdurulmasına karar verdi.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Twitter'da #udihindiyağıyasaklanmasın etiketi ile paylaşımda bulundular.

UHİ HİNDİNİN FAYDALARI

Peygamberimiz (s.a.v), “Tedavilerin en iyisi hacamat ve ûdi hindi ile yapılandır” buyurmuştur. Kronik bronşit, astım hastaları için şifa kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mesane yani idrar torbasının iltihabına ve böbrek iltihabına karşı faydalıdır.

Boyun, sırt, bacaklar ve elleriniz de dahil olmak üzere vücudunuzun hemen hemen her yerinde gelişebilen ağrılara çok faydalıdır. Safra ve böbrek taşlarını eritir.

Balgam problemlerinde udi hindi tüketilerek solunum rahatlatılabilir. Mide ağrısı yaşadığınız günlerde udi hindi, ağrı kesici olacaktır.

Daha enerjik ve aktif olmanızı sağlar. Yorgunluğu ve halsizliği giderir. Kroniki gastrit ve kolite karşı faydalıdır.