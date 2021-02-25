Uğur Dündar, 2'nci doz koronavirüs aşısını oldu

1 Şubat tarihinde 1'inci doz koronavirüs aşısını yaptıran gazeteci Uğur Dündar, aşının 2'nci dozunu da bugün yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele kapsamında Çin’den getirttiği CoronaVac aşıları, belirlenen sıra ve önceliklerle yapılmaya devam ediyor.

14 Ocak'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanarak yaş gruplarına göre ilerleyen aşı sırasına gazeteci Uğur Dündar da dahil olmuştu.

2'NCİ DOZ AŞISINI OLDU

1 Şubat günü koronavirüs aşısının 1'inci dozunu yaptıran 77 yaşındaki Uğur Dündar, 24 günün ardından 2'nci doz aşısını da yaptırdı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Aşı sürecini sosyal medya hesabında paylaşan Dündar, "Bu sabah 2.doz aşımı da oldum.İlçemizin 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan değerli hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.