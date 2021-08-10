Uğur Şahin: BionTech aşısı Delta varyantına karşı halen koruyor

BionTech CEO'su Türk doktor Uğur Şahin, koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı halen etkili olduğunu, aşıda güncellemeye gerek görmediklerini belirtti.

2 yıldan fazla bir süredir dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında aşılarla mücadele geliştirilmesine karşın, yeni varyantların ortaya çıkması, aşıların ne kadar etkili olduğu sorularını da beraberinde getirdi.

UĞUR ŞAHİN: "AŞIMIZ DELTA VARYANTINA KARŞI HALEN ETKİLİ"

BionTech CEO'su, eşi Özlem Türeci ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren ekibin başındaki Türk doktor Prof. Dr. Uğur Şahin, yaptığı açıklamada aşıyı varyantlara karşı uyarlamanın henüz gerekli olmadığını söyledi.

"Önümüzdeki 12 ay içinde, yeni varyantlar oluşursa aşıyı bu varyantlara göre uyarlamak söz konusu olabilir ancak şu anda buna ihtiyaç duymuyoruz." diyen Şahin, bunun ancak aşı varyantlar karşısında etkisiz kalırsa ve bu da deneyler ve saha verileriyle kanıtlanırsa bu yönde çalışma yapılabileceğini ifade etti.

"GÜNCELLEME KONUSUNDA ACELECİ OLMAMALIYIZ"

Koronavirüs salgınında varyant oluşumunun ve hızla değişen verileri zamanlama konusunu oldukça önemli kıldığını söyleyen Şahin, aceleci bir kararın yanlış sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

"Önümüzdeki üç ya da altı ay içinde yeni bir varyant ortaya çıkar ve baskın hale gelirse bizim şu anda yaptığımız değişiklik zararımıza olacaktır. Bu sebepten karar almadan önce çok sağlıklı bir değerlendirme yapmak şart." diyen Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"3. DOZ, DAHA ÇOK ETKİN KORUMA SAĞLIYOR"

"Şu anda üçüncü takviye dozu için elimizde son derece sağlıklı veriler bulunmakta. Birinci nesil ana aşının varyantlara karşı etki oranı da oldukça yüksek. Bu veriler ışında ilerleyeceğiz."





AB ÜLKELERİ, RİSK GRUPLARI İÇİN 3. DOZU ÖNERİYOR

BionTech ve Pfizer birlikte geliştirdikleri aşının takviye dozunun yeni dalgaların oluşumunun önüne geçtiğini vurgularken Fransa ve Almanya gibi ülkeler ileri yaştaki ve riskli gruptaki vatandaşları için üçüncü doz önereceklerini ve bununla ilgili takvimlerini açıklamış durumda.

100'DEN FAZLA ÜLKEYE 1 MİLYAR DOZDAN FAZLA GÖNDERİLDİ

BioNTech-Pfizer, şu ana kadar 100'den fazla ülkeye 1 milyar dozdan fazla aşı temin etti. Şirket yıl sonuna kadar kapasitesini 3 milyar doza çıkarmayı hedefliyor., 2022 içinse hedeflenen dozun yılda 4 milyar olacağı açıklandı.