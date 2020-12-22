Uğur Şahin: Elimizdeki aşı etkili ama gerekirse 6 haftada yenisini yaparız

Koronavirüs aşısı bulan Uğur Şahin, İngiltere'de görülen mutasyona karşı da Pfizer/BioNTech aşısının etkili olacağını belirterek, gerekirse yeni aşının da 6 haftada yapılacağını söyledi.

Tüm dünya, koronavirüsle mücadelede başarıya ulaşma yolunda giderek bütün umutları aşıya bağlarken, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon ile tekrar gerginlik oluştu.

BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, mutasyona ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

AŞI, YENİ MUTASYONA DA ETKİLİ

Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanı Uğur Şahin, İngiltere'de görülen yeni mutasyona karşı da Pfizer/BioNTech aşısının etkili olacağını belirtti. Şahin ayrıca gerektiği takdirde altı hafta içerisinde yeni mutasyona karşı aşı geliştirebileceklerini söyledi.

BioNTech'in üst yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.

"ALTI HAFTADA YENİSİNİ YAPARIZ"

Şahin, "Elimizdeki aşının yeni türe karşı etkili olup olmadığını bilmiyoruz ama yeni tür eskisiyle yüzde 99 oranında protein benzerliğine sahip olduğu için aşının etkili olacağına bilimsel olarak güveniyoruz." dedi.

Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını söyledi.

Henüz koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

YENİ MUTASYONA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

“VUI - 202012/01” adı verilen yeni tür, ilk olarak eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla Güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası olduğu belirtildi.

VİRÜSÜN ÇIKIŞ NOKTASI

Varyant alışılmadık derecede yüksek oranda mutasyona uğradı. “VUI - 202012/01” adlı mutasyonu araştıran Birleşik Krallık Covid-19 Genomics UK Konsorsiyumu (COG-UK) üyeleri, virüsün genetik yapısında meydana gelen "17 değişikliği" ortaya çıkardıklarını söyledi.

Araştırmacılara göre en olası açıklama ise, mutasyonun bağışıklık sistemi zayıflamış ve virüsü yenemeyen bir hastada ortaya çıkmış olması görünüyor.

MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜSÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER

İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüsünün daha bulaşıcı yeni varyasyonu şimdiye kadar İngiltere dışında, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avustralya ve İskoçya'da tespit edildi. Ardından, Kanada, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Fransa, Hollanda gece yarısından itibaren İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurdu.

CİDDİ HASTALIK YA DA ÖLÜM RİSKİ

Bununla birlikte, İngiltere'nin Baş Tıbbi Sorumlusu Chris Whitty, ülkenin güneydoğusunda keşfedilen yeni varyantın yüzde 70'e kadar daha fazla nulaşıcı olabileceğini ve R değerini (temel bulaşıcılık katsayısı) 0,4 veya daha fazla oranda artırabileceğini söyledi. Ancak, "VUI - 202012/01”e ilişkin iimdiye kadarki veriler göz önüne alındığında, ciddi hastalık veya ölüm riskini artırdığı görülmüyor.

Nervtag tarafından yayınlanan raporda, mutasyonun diğer varyantlara kıyasla aktarılabilirlikte önemli bir artış gösterdiğine dair "orta düzeyde güvene" sahip oldukları belirtildi. Bununla birlikte uzmanlar, verilerin ön çalışmaya dayandığı ve modellemeye dayalı olduğu konusunda uyardı.