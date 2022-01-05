Uğur Şahin, mRNA teknolojisini değerlendirdi

Türk bilim insanı Şahin, mRNA yöntemiyle önemli hastalıklara karşı mücadele edilebileceğini söyledi. Şahin, Gates Vakfı'ndan bu konuda destek gördüklerini vurguladı.

Koronavirüs salgınına karşı aşı geliştiren BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Şahin, mRNA teknolojisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransız basınından Le Monde'a demeç veren Şahin'e, mRNA teknolojisinin koronavirüse karşı aşı ile halkın önüne çıktığı hatırlatıldı ve diğer hastalıklarla mücadelede bu yöntemle bir çalışma yürütülüp yürütülmediği soruldu.

"GATES VAKFI DESTEKLİYOR"

Şahin, "HIV, tüberküloz ve sıtmanın neden olduğu AIDS gibi tıbbi ihtiyacı yüksek çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı aşılar üzerinde çalışıyoruz. İlk ikisi Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından destekleniyor." dedi.

Türk bilim insanı, mRNA'nın çok sayıda hastalık için muazzam bir potansiyel sunduğuna dikkat çekti.

HEDEF 2022 SONU

Tüm bu projelerin tamamının şu anda klinik öncesi aşamada olduğunu dile getiren Şahin, ayrıca ortakları Pfizer ile iş birliği içinde klinik geliştirme aşamasında olan bir grip aşısı programı yürüttüklerini söyledi ve ekledi:

"Hedefimiz, 2022'nin sonunda sıtma ve tüberküloza karşı klinik denemelere başlamak."

"mRNA OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİREBİLİR"

Uğur Şahin, mRNA'nın bağışıklık tepkilerini harekete geçirme konusunda ideal bir araç olduğu için oyunun kurallarını değiştirebileceğini kaydetti.

BioNTech CEO'su, "Grip için hücresel bağışıklığın geliştirilmesine yardımcı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.



