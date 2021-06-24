Uğur Şahin ve Özlem Türeci, İspanya'nın en büyük bilim ödülüne layık görüldü

İspanya'nın Asturias Prensesi Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Bilimsel alanda verilen ödüllerin sahipleri arasında Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci de var.

İspanya'da veliaht Prenses Leonor'a atfen verilen Asturias Prensesi Ödülleri sahiplerini buldu.

Teknik ve bilimsel araştırmalar dalında ödüle layık görülen bilim insanları arasında, koronavirüs aşı çalışmalarında önemli katkıları bulunan iki türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'de var.

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ'YE ÖDÜL

Asturias Prensesi Ödülleri Teknik ve Bilimsel Araştırmalar Jürisi, koronavirüs aşılarının bulunmasına katkılarından dolayı 2021 yılı ödülüne Uğur Şahin (doktor), Özlem Türeci (doktor), Katalin Kariko (biyokimyacı), Drex Weissman (immünolog), Philip Felgner (immünolog), Derrick Rossi (biyolog) ve Sarah Gilbert'in (aşı uzmanı) layık görüldüğünü açıkladı.

''YENİLİKÇİ UYGULAMALARA ÖNCÜLÜK ETTİLER''

Jüri, bu bilim insanlarına ödülün verilme gerekçesini şu sözlerle duyurdu:

"Çalışmaları, küresel ölçekte sağlığın korunması için temel bilimin öneminin mükemmel bir örneğidir. Temel araştırmalardaki uzun kariyerleriyle, koronavirüs salgınıyla savaşmak için etkili aşılar elde etmek gibi yenilikçi uygulamalara öncülük ettiler. Hem yeni bir teknoloji olan RNA'nın geliştirilmesi hem de adenovirüsler bazlı aşıların üretilmesi, diğer hastalıklara karşı kullanımları için de bir umut yolu açtı."

''ÇOK MİNNETTARIM''

Uğur Şahin, ödülü alması dolayısıyla Asturias Prensesi Vakfı'na yaptığı açıklamada, "Asturias Prensesi Ödülü, bilimin insanlık için bir fark yaratabileceğinin mükemmel bir şekilde tanınması açısından önemli. Araştırmalarımızın ve çalışmalarınızın bu salgına karşı mücadeleye katkıda bulunabildiği ve pek çok kişiye yardım edebildiği için çok minnettarım" ifadesini kullandı.

''DEĞERLİ BİR BÜYÜKELÇİ OLARAK GÖRÜLMEKTEN DERİN BİR ONUR DUYUYORUM''

Özlem Türeci de "Asturias Prensesi Ödülü'nün sahipleri arasında yer almak bir onurdur. Bilimin asıl hedefini yaşamın iyileştirilmesi olarak tanımlayan bu ödülle değerli bir büyükelçi olarak görülmekten derin bir onur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

ÖDÜLLER, 8 KATEGORİDE VERİLİYOR

İspanya'da 1981'den bu yana verilen ve ilk olarak 'Asturias Prensi' adını alan ödüller, şimdiki Kral 6. Felipe'nin babasının yerine 2014'te tahta geçmesiyle veliaht olan büyük kızı Prenses Leonor'a atfen 'Asturias Prensesi' adını almıştı.

Toplamda 8 kategoride verilen ödüllere layık görülenlere bir Joan Miro heykelciği, bir diploma, bir rozet ve 50 bin avro veriliyor.

Ödül törenleri geleneksel olarak her yıl ekimde Asturias bölgesinin Oviedo kentindeki Campoamor Tiyatrosu'nda düzenleniyor.