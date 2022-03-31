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- Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Belçika'da fahri doktora verildi
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Belçika'da fahri doktora verildi
BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Kovid-19 aşısı teknolojisinde öncü çalışmaları dolayısıyla Belçika'daki Anvers Üniversitesi'nde bir konferansa katıldı.
- AA
- 31.03.2022 - 23:50
Belçika'daki Anvers Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, mRNA teknolojisi ve buna dayalı, milyonlarca insanın hayatını koruyan aşının geliştirilmesindeki öncü çalışmaları dolayısıyla BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci'ye fahri doktora verdi.
BRÜKSEL BÜYÜKELÇİSİ DE TEBRİKLERİNİ İLETTİ
Üniversitede bir konferansla birlikte gerçekleştirilen takdim törenine Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy da katılarak tebriklerini iletti.