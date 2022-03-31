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Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Belçika'da fahri doktora verildi

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Belçika'da fahri doktora verildi

BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Kovid-19 aşısı teknolojisinde öncü çalışmaları dolayısıyla Belçika'daki Anvers Üniversitesi'nde bir konferansa katıldı.