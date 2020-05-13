Ülkemizde menopozun yaşı: 51-52

Her sağlıklı kadının belirli bir yaşta girdiği sürece verilen ad olan menopoz, bazıları için zorlu geçebiliyor.

Menopozun yaşı dünya genelinde 45-55 yaş olmasına karşın, ülkemizdeki ortalama yaşı 51-52 olarak kabul ediliyor. Tabii bu süreç genetik özelliklere bağlı olarak, daha erken yaşta da ortaya çıkabiliyor.

KADINLARIN KORKULU RÜYASI

Dünya Sağlık Örgütü, menopozu "yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmeleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi" olarak tanımlıyor. Kadınlar, menopoz döneminde sıcak ya da ateş basması, terleme, baş ağrısı ve sıkıntılı ruh hali yaşıyor.

45 YAŞIN ALTINDA İSE HORMON TEDAVİSİ

Menopoz öncesine “Premenopoz” ismi veriliyor. Yumurtalıklarda folikül aktivitesi yavaşladığı bu süreç birkaç ay ya da yıl sürebiliyor.

Eğer bu şikayetleri yaşayan kadınlar, 45 yaşın altında ise, sıkıntılarını giderebilmek için kısa süreli hormon tedavisi uygulanabiliyor.

HORMON ALIMI SADECE GEREKLİ HALLERDE GEÇERLİ

Ancak uzmanlar, bu aşamada şikayetler çok dayanılmaz değilse gereksiz yere hormon kullanılmamasını öneriyor.

Çünkü elde, dışarıdan alınan hormon takviyelerinin kanser riskini artırdığına yönelik yeterli kanıt var. Ayrıca hormon kullanımının mutlaka doktorun söylediği şekilde olmasına da dikkat edilmeli.

ŞÜPHE EDENLER DORTORA BAŞVURMALI

Kadınların eğer kendilerinde menopozun başladığına ilişkin şüpheleri varsa adetin birinci günü bir jinekoloji uzmanına başvurarak kanda kadınlık hormonu olan östrojen başta olmak üzere bir takım hormon düzeyine bakılması gerekiyor.

SPOR VE SAĞLIKLI BESLENME EN BÜYÜK ARKADAŞ

Eğer şikayeti olan kadınların yaşı 45 yaşın üzerinde ise diyet ve spor yeterli olabiliyor.

Kadınları bekleyen menopoz sürecine hazırlıklı girmeleri için sağlıklı beslenme, spor, bitkisel takviyeler ve kemik sağlığı için de kalsiyum alınması öneriliyor.