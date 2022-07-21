Ultra işlenmiş gıdalar her yerde: İşte düşündüğünüzden daha fazla katkı maddesi içeren 13 ürün

Ultra işlenmiş gıdalar her yerde: İşte düşündüğünüzden daha fazla katkı maddesi içeren 13 ürün

Ultra işlenmiş gıdalar cipslerin, şekerlemelerin ve gazlı içeceklerin ötesinde birçok farklı yerde karşınıza çıkabilir. İşte düşündüğünüzden daha fazla işlenmiş ve katkı maddesi içeren 13 ürün.

Endüstriyel gıdaları diyetten çıkarmak oldukça zordur. Ultra işlenmiş gıdaların genel sağlık için kötü olduğu iyi bilinmektedir. Paketli tatlılar, şarküteri ürünleri, hazır yemekler, aperatif kekler… Tüm bu ürünler, potansiyel olarak insanlara zararlı olabilecek çeşitli dönüşüm süreçlerinden geçer.

Yüksek şeker içeriklerinin yanı sıra, sağlık riski oluşturmalarının ana nedenlerinden biri, üreticilerin onlara doku, lezzet ve daha iyi koruma sağlamak için koydukları gıda katkı maddeleridir. Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı raporuna göre, işlenmiş ürünlerin dörtte üçü her zaman en az bir katkı maddesi içerir ve yüzde 53'ü en az üç katkı maddesi içerir.

Gıda katkı maddeleri, belirli bir amaç için üretimin çeşitli aşamalarında gıdalara kasıtlı olarak eklenen maddelerdir. Kullanımları, önceden bir risk değerlendirmesi temelinde izin verilen katkı maddelerinin listesini oluşturan ve özellikle kullanım koşullarını tanımlayan yönetmeliklere göredir.

Kalp ve damar hastalıkları riskini artırıyorlar

Ultra işlenmiş gıdaların tüketiminden mümkün olduğunca kaçınılması gerekir. Tatlı bağımlısıysanız taze ürünleri tercih edin. Dondurma yerine biraz ballı veya şekerli yoğurt veya aşırı işlenmiş bir tatlı yerine meyve salatası yiyebilirsiniz.

Ultra işlenmiş gıdaların vücutta çok hızlı emilerek insülin üretimini arttırdığı defalarca kanıtlanmıştır. Çok fazla insülin kanser, kalp ve damar hastalıkları ve obezite oluşumunu tetikler.

Çalışmalar, ultra işlenmiş ürünlerin aşırı tüketiminin özellikle kalp ve damar hastalıklarından ölüm riskini artırdığını gösteriyor.

Uzak durulması gereken ultra işlenmiş 13 ürün

İşlenmiş gıda, dönüşüme uğramış (örneğin kesme, doğrama, karıştırma veya pişirme gibi) bitkisel veya hayvansal hammaddelerden elde edilen ve şeker, yağ, tuz veya yemek pişirmede yaygın olarak kullanılan diğer malzemeler eklenen gıdlardır. Konserveler, ekmekler, peynirler, füme et ve balıklar, tuzlu kuruyemişler bu kategoridedir.

Ultra işlenmiş gıda ise çok sayıda endüstriyel dönüşüm sürecinden geçmiştir veya birkaç endüstriyel katkı maddesi veya bileşen içerir. Ultra işlenmiş gıdalar yoğun fiziksel, kimyasal veya biyolojik dönüşümler geçirmiş gıdalardır veya yüksek formüle edilmiş içerik maddeleri veya katkı maddeleri gibi mutfağınızda bulamayacağınız bileşenleri içeren gıdalardır.

Basitçe söylemek gerekirse, ultra işlenmiş gıdalar dönüşüm süreçlerinden geçmiştir ve genellikle mutfağınızda olmayan bileşenler içerir. Örneğin, raf ömrünü uzatmak veya lezzeti arttırmak için katkı maddeleri eklenir.

En yaygın 13 ultra işlenmiş gıda şunlardır:

- Gazlı içecekler

- Çabuk makarnalar

- Hazır çorbalar

- Çoğu endüstriyel ekmek ve tahıl çubukları, enerji barları, endüstriyel kekler, kurabiyeler,cipsler

- Kahvaltılık tahıllar

- Çoğu margarin

- Aromalı sütlü içecekler

- Eklenmiş şekerler ve yapay aromalarla meyvelerden yapılan tatlılar

- Kullanıma hazır soslar

- Katkı maddeleri içeren sebze köfteleri (et ikameleri)

- Renklendiricili veya tatlandırıcılı sakızlar

- Toz veya zenginleştirilmiş ve öğün ikameleri gibi pazarlanan ve zayıflama ürünü olarak gösterilen şekerli gıdalar (yoğurt, içecek, bisküvi vb.)

- Formül sütler ve süt tozları