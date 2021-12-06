Ünlülerin yeni trendi: Suda doğumun mucizevi avantajları

Son zamanlarda suda doğum yapan kadınların oranı artmaya başladı. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ile birlikte uzun bir süre gündemde kalan suda doğum, avantajlarıyla ön plana çıkıyor.

Anne olmak için gün sayan adaylar, doğuma dair tüm detayları doğru bir şekilde öğrenmek istiyor.

Doğumu hem ağrısız hem de en iyi şekilde yapmak isteyen anne adayları, alternatiflere bakıyor.

Bu alternatiflerden birisi ise suda doğum olarak öne çıkıyor. Suda doğum, son zamanlarda sık sık gündeme geliyor.

İkinci kızı Yeda'yı dünyaya getiren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, suda doğum yaptığını söylemişti.

O kareleri sosyal medya üzerinden paylaşan Demirel, uzun bir süre suda doğumun gündemde kalmasını sağladı.

Bazı anne adayları bu konuda gerekli bilgilere sahipken, bazı anne adayları ise detaylandırmak istiyor.

Peki, Suda doğumun avantajları nelerdir? İşte yanıtı...

SUDA DOĞUMUN AVANTAJLARI

Doğum sancılarının daha rahat geçmesine yardımcı olur.

Rahim ağzında meydana gelen yırtıkların oluşmasını engeller.

Endorfin salgılanması artar ve böylece daha az ağrı hissedilir.

Çoğu zaman, suni sancı gibi medikal müdahaleler gerektirmez.

Anneyi ve bebeği fazlasıyla rahatlatan bir doğumdur.

Bebeğin çıkış yaptığı kanalların yumuşamasına neden olur ve esnekliği artırır.

Doğum süresi kısalır ve doğum ağrısı azalır.

Vücudu rahatlatarak endorfin hormonunun salgılanmasına katkı sağlar. Bu durum annenin endişesini en aza indirir.

Su, annenin vücut ağırlığını azaltacağından dolayı doğum sırasında hareketi kolaylaştırır.

Su, rahmin kan dolaşımını arttırdığı için bebeğe daha fazla oksijen gitmektedir.

Suda doğum yukarıda yer alan nedenlerden dolayı oldukça avantajlıdır. Ancak durumun her zaman doktorunuzun kontrolünde olması gerekmektedir.

SUDA DOĞUMA ENGEL OLAN NEDENLER

Bebeğin başıyla gelmediği durumlarda,

Çoğul gebelikte, iri bebek ve erken doğumun olduğu durumlarda

Annenin erken suyu geldiği durumlarda,

Bebeğin eşinin önde olduğu durumlarda,

Doğum sırasında ya da öncesinde aşırı kanamanın olduğu durumlarda,

Bebeğin rahim içinde sıkıntıda olduğu ve sürekli kalp atışının izlenmesinin gerektiği durumlarda,

Baş pelvis uyumsuzluğunda ve annenin çok kilolu olduğu durumlarda,