Unutkanlık yaşayanlara birebir olan besinler neler? B12 deposu balık, sebze.. Yaşın ilerlemesiyle veya stres gibi faktörler, genellikle yaşam kalitesini etkileyerek unutkanlığa neden oluyor. Ancak, doğru besinleri tüketmek, beyin sağlığını destekleyerek unutkanlıkla mücadele etmeye yardımcı oluyor.

ensonhaber.com

Unutkanlık yaşayan kişiler için bazı besinlerin zihinsel işlevleri destekleyebileceği ve belleği güçlendirebileceği düşünülmektedir.

Kişilerin beslenmelerine etkileyeceği besinler, beyin fonksiyonlarını güçlendirebilir ve hafızayı destekleyebilir.

Ancak unutkanlık ciddi bir sorunsa mutlaka bir doktora başvurulması önemlidir.

Beslenme, unutkanlık gibi sorunların tek başına çözümü olmayabilir ve altında yatan sağlık sorunlarının tespit edilmesi önemlidir.

8 önemli besin

İşte unutkanlık yaşayanlara birebir olan bazı besinler:

Balık: Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan balık, beyin sağlığı için önemli bir besindir. Somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar özellikle tavsiye edilir.

Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, lahana, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler folik asit, C vitamini ve beta-karoten gibi antioksidanlar açısından zengindir. Bu besinler beyin fonksiyonlarını destekleyebilir.

Kuruyemişler: Ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler, beyin sağlığı için faydalı olan omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengindir.

Yumurta: Yumurta, kolin adı verilen bir besin öğesi içerir. Kolin, beyin fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olabilir ve öğrenme ile bellek performansını artırabilir.

Meyveler: Özellikle antosiyanin içeren koyu renkli meyveler (örneğin, böğürtlen, yaban mersini, ahududu), hafızayı güçlendirebilir ve beyin sağlığını destekleyebilir.

Zeytinyağı: Zeytinyağı, antioksidanlar açısından zengin bir yağdır ve Akdeniz diyetinin temel bir parçası olarak bilinir. Zeytinyağı, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir ve hafıza performansını artırabilir.

Tam tahıllar: Kepekli tahıllar, beyin fonksiyonlarını destekleyen B vitaminleri (özellikle B6, B12 ve folik asit) açısından zengindir. Buğday, yulaf, esmer pirinç gibi tam tahıllar tüketilebilir.

Keten tohumu: Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri ve lif açısından zengindir. Beyin sağlığını destekleyebilir ve hafızayı güçlendirebilir.