Ürtiker nedir, belirtileri nelerdir? Ürtiker nasıl geçer, tedavisi nedir?

Halk arasında kurdeşen olarak da bilinen ürtiker, döküntüler halinde oluşan ve kaşınan cilt kabarmalarıdır. Peki ürtiker neden olur, belirtileri nelerdir?

Ürtiker, deriden kabarık, basmakla solan, etrafı kızarık, sınırları belirgin kaşıntılı döküntülerdir. Bir hastalık değil, belirtidir.

Ürtikerde görülen deriden kabarık döküntüler 24 saatten kısa süre içinde kaybolur ancak vücudun başka yerinde tekrar çıkar. Her dört kişiden biri yaşamı boyunca en az bir kez ürtiker geçirmiştir.

Ürtiker, vücutta bulunan bazı hücrelerden salınan histamin adlı maddenin etkisiyle ortaya çıkar.

Histamin, damarlarda genişlemeye, damar duvarında geçirgenliğin artmasına ve dolayısıyla damar dışına sıvı çıkışına neden olur. Bunun sonucunda derimizde kabarıklıklar ve kızarıklıklar oluşur.

Peki ürtiker belirtileri nelerdir, kurdeşen neden olur? İşte ürtiker hakkında bilgiler..

ÜRTİKER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mast hücrelerimizden salınan histamin etkisiyle ortaya çıkan kurdeşen, pek çok farklı faktöre bağlı olarak cilt üzerinde kızarıklık, kaşıntı ve kabarıklıklara neden olabilen dermatolojik bir rahatsızlıktır.

Pembe ya da kırmızı renkte görünen lezyonların üzerine parmakla basıldığı zaman bu noktalar bir süreliğine beyazlaşır.

Ürtiker ciltte şişlik, kızarıklık ve kaşıntının belirgin olduğu etrafı sınırlı döküntülerdir. Basmakla solarlar ve her döküntü 24 saatten daha kısa sürer, yenisi çıkabilir.

Ürtiker ile birlikte anjioödem yani dudak, göz çevresi ve genital bölgede şişlik bulguları görülebilir.

Şikayetler geceleri daha çok artar. Yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Ürtiker ile beraber bazı hastalarda ateş, eklem ağrıları gibi bulgular görülebilir.

ÜRTİKER (KURDEŞEN) NEDENLERİ

Ürtikerin nedenleri hastalara göre farklılık gösterir. Bazı durumlarda vücut içinden bir uyaran, bazı durumlarda ise çevresel faktörler kurdeşenin tetikleyicisi olabilir. Bazı durumlarda ise herhangi bir tetikleyici olmadan da kurdeşen görülebilir.

Genel olarak kurdeşen oluşumunu tetikleyen faktörler şu şekildedir:

•Aşırı alkol tüketimi

•Parazitler ya da böcekler

•Bazı analjezik ilaçların kullanımı

•Yoğun güneş ışığına maruz kalmak

•Aşırı egzersiz yapmak

•Alerjen gıdaların tüketilmesi

•Çok soğuk ya da çok sıcak hava

•Enfeksiyonlar

•Stres

•Çeşitli hastalıklar ve tedavilerinde kullanılan ilaçlar

ÜRTİKER NASIL GEÇER, TEDAVİSİ NEDİR?

Ürtiker, altında yatan nedenler belirlendikten sonra tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Çok şiddetli olmayan ürtiker belirtileri bazı durumlarda kendiliğinden geçebilir. Özellikle, belirtilere neden olan alerjenlerin ve diğer dış faktörlerin yok olması belirtilerin de geçmesini sağlar.

En sık besinler, ilaçlar ve enfeksiyonlar neden olduğu için bu durumlar değerlendirilerek, tespit edilen neden ortadan kaldırılır.

Özellikle alerji kontrolü için kullanılan antihistaminik ilaçlar reçete edilir.