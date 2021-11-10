Üşümeye doğal çare: Cennet hurmasının faydalarıyla tanışın

Trabzon hurması olarak da bilinen “Cennet hurması” tezgahlarda yerini aldı. Vücut ısısını dengelenmesinde rol alan cennet hurmasının göz kamaştıran faydalarını sıraladık.

Trabzon hurması olarak da bilinen “Cennet hurması” aslında daha çok; Kara hurma, Cennet Elması, Japon Elması adlarıyla da bilinir.

Ne derdesin deyin ancak tek bir gerçek var ki, bu meyve tam bir sağlık deposu.

Kurusuyla yaşıyla hem üreticisinin hem de tüketicisinin yüzünü güldüren cennet A vitamini bakımından zengin, C-B vitamini, protein, tiamin ve ribollavin barındıran cennet hurması, sindirim sistemi hastalıkları, kilo vermek isteyenler için doğal ilaç olarak tercih ediliyor.

Peki cennet hurması neye iyi geliyor?hurması nedir ve nasıl tüketilir? İşte faydaları...

CENNET HURMASI NEDİR

Latincesi Diospyros kaki olan bu şifalı meyve turuncu renkte ve yaklaşık elma büyüklüğündedir. Temmuz-ağustos aylarında çiçek açar ve tohumları kasım ayında olgunlaşır. Anavatanı bir çok meyve gibi Çin'dir. Fakat daha sonra Japonya'ya getirildiği için Japon hurması adı verilmiştir.

CENNET HURMASI NASIL YENİR

Olgun bir cennet hurması sert, turuncu veya turuncu-kırmızı rengindedir. Cennet hurmasını suyla yıkadıktan sonra yapraklarını kesin. Daha sonra küp küp doğrayın ve sade bir şekilde tüketin. Dilerseniz, ikiye böldükten sonra kaşıklayarak da yiyebilirsiniz.

Cennet hurmasını sade bir şekilde yemek istemiyorsanız, üzerine şeker, krema ya da limon suyu ekleyerek aroma katabilirsiniz.

CENNET HURMASI FAYDALARI

Cennet hurması kalorisi düşük besinlerden biridir ve çok az yağ içeriğine sahiptir. Bu nedenle diyet yapanlar için iyi bir seçenektir. Fazlası mutlak zarar doğuracaktır bu nedenle diyette Trabzon hurması tüketirken mutlaka ölçülü olmak gerekir.

Özellikle korona virüs pandemisi ile yoğrulduğumuz şu günlerde en önemli şeylerden biri güçlü bağışıklıktır. Özellikle c vitamini bakımından zengin olan cennet hurması bu konuda iyi bir seçenektir. Vücudun ihtiyaç duyduğu c vitamini seviyesini önemli ölçüde karşılar.

Cennet hurması sindirim sistemi üzerinde pek çok olumlu etkiye sahiptir. Bağırsak hareketlerini düzenler ve dengeler. Faydalı lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin korunmasına katkı sağlar.

Cennet hurması aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Vücuttaki zararlı toksinleri atması özelliği ile bilinir.

Cennet hurması likopen, beta-karoten ve a vitamini gibi pek çok faydalı vitamini içerir. Bu sayede vücudun toksinlerden arınmasını sağlar ve başta karaciğer olmak üzere tüm organların daha iyi çalışmasına yardımcı olur.