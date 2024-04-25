Uyku apnesinin belirtileri neler? Alınan yeni kararla birlikte uyku apnesi sendromu bulunan kişilerin ehliyet sahibi olmaları artık mümkün değil. İşte uyku apnesinin belirtileri, yol açacağı sağlık sorunlarına ilişkin bilgiler...

ensonhaber.com

Ehliyette yeni bir dönem başladı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde bir değişiklik yapıldı ve uyku apnesi sendromu bulunan vatandaşların ehliyet sahibi olamayacakları belirtildi.

Aynı zamanda ehliyetlerini yenileme fırsatları da bulunmayacak.

Talep edilen sağlık raporu artık uyku apnesi sendromunu da kapsıyor.

Peki nedir uyku apnesi?

Bir kişinin uyku sırasında solunumunun geçici olarak durmasını ifade eder. Solunumun azalması da buna dahil edilir.

Bunun nedeni de üst solunum yolunun tıkanmasıyla ilişkili olarak bilinir.

Trafik kazalarına yol açabilir

Bu durum, vatandaşların araç sürerken uyku halinde olmalarına ve ardından da trafik kazalarına yol açmasına neden oluyor.

Böylelikle uyku apnesi sendromu bulunan kişilerin tedavi olmaları öneriliyor.

Uyku apnesinin neden olduğu durumlar ise şöyle:

Aşırı kilo, yaş, cinsiyet ve genetik faktörler başlıca sebepler.

Belirtileri

Horlama

Uykusa nefes durması

Gece boyu sık uyanma

Gündüz uyuklamala

Sabah baş ağrısı

Yorgunluk ve halsizlik.

Tedavi edilmemesi durumunda yol açacağı sağlık sorunları

Gündüz yorgunluğu

Kazalara yatkınlık

Yüksek tansiyon

Kalp hastalığı

Diyabet

Depresyon

Cinsel işlev bozukluğu.

Uyku apnesi tedavisi

Erken tanının önemi bu tedavide de büyük kolaylık sağlıyor.

Uyku testi yapılarak konan teşhiste tedavi seçenekleri şöyle: