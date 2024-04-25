Uyku apnesinin belirtileri neler?

Ehliyette yeni bir dönem başladı.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde bir değişiklik yapıldı ve uyku apnesi sendromu bulunan vatandaşların ehliyet sahibi olamayacakları belirtildi.
Aynı zamanda ehliyetlerini yenileme fırsatları da bulunmayacak.
Talep edilen sağlık raporu artık uyku apnesi sendromunu da kapsıyor.
Peki nedir uyku apnesi?
Bir kişinin uyku sırasında solunumunun geçici olarak durmasını ifade eder. Solunumun azalması da buna dahil edilir.
Bunun nedeni de üst solunum yolunun tıkanmasıyla ilişkili olarak bilinir.
Trafik kazalarına yol açabilir
Bu durum, vatandaşların araç sürerken uyku halinde olmalarına ve ardından da trafik kazalarına yol açmasına neden oluyor.
Böylelikle uyku apnesi sendromu bulunan kişilerin tedavi olmaları öneriliyor.
Uyku apnesinin neden olduğu durumlar ise şöyle:
Aşırı kilo, yaş, cinsiyet ve genetik faktörler başlıca sebepler.
Belirtileri
- Horlama
- Uykusa nefes durması
- Gece boyu sık uyanma
- Gündüz uyuklamala
- Sabah baş ağrısı
- Yorgunluk ve halsizlik.
Tedavi edilmemesi durumunda yol açacağı sağlık sorunları
- Gündüz yorgunluğu
- Kazalara yatkınlık
- Yüksek tansiyon
- Kalp hastalığı
- Diyabet
- Depresyon
- Cinsel işlev bozukluğu.
Uyku apnesi tedavisi
Erken tanının önemi bu tedavide de büyük kolaylık sağlıyor.
Uyku testi yapılarak konan teşhiste tedavi seçenekleri şöyle:
- CPAP Tedavisi: CPAP (Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı) tedavisi, uyku sırasında hava yollarını açık tutmak için bir maske ve hava basıncı sağlar.
- Ağız içi cihazlar: Bazı durumlarda, özellikle hafif veya orta derecede uyku apnesi olan kişilerde, ağız içi cihazlar kullanılabilir.
Bu cihazlar, alt ve üst dişlere takılır ve alt çeneyi öne doğru çekerek hava yollarını açık tutar.
- Pozisyonel terapi
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