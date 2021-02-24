Uyku (Gece) terörü nedir, belirtileri nelerdir? Uyku terörü nasıl geçer?

Uyku bozukluğu olarak nitelendirilen gece terörü ya da uyku terörü, uyku esnasında aniden gelen ataklardır. Beraberinde çarpıntı, hızlı soluma, ciltte kızarıklık, terleme, kas kasılmaları görülebilir.

Derin uyku sırasında ortaya çıkan gece teröründe hasta, uykudan korkuyla uyanıp boş gözlerle etrafa bakarak bağırmaya ya da çığlık atmaya başlar.

Tıp dilinde parasomnia olarak adlandırılna uyku bozukluğu durumu, her yaştan insanlarda görülür, ancak çocuklarda daha yaygındır.

Hayat kalitesini oldukta olumsuz etkileyen bu durumu engellemek için bazı yöntemler bulunmaktadır. Peki uyku terörü belirtileri nelerdir ve nasıl geçer? İşte gece uyku terörüyle ilgili merak edilenler..

UYKU TERÖRÜ NEDİR?

Uyku terörü NREM uykusu esnasında meydana gelmektedir. NREM uykusu kişinin uyku ile uyanıklık arasında kaldığı bir süreçtir.

Bu süre içinde 1 ila 2 saat içerisinde çığlık, korku veya titreyerek uyanmasına uyku terörü denir.

Uyku terörü diğer bir adıyla gece terörü olarak da bilinen uyku bozukluğudur. Bu durum genellikle uyurgezerlik ile eşleştirilebilir.

Uyku terörü birkaç saniye ile birkaç dakikaya kadar sürer, ancak bu durum kişilere göre de değişiklik gösterip daha uzun sürebilir.

UYKU TERÖRÜ BELİRTİLERİ

Tipik bir atakta hasta oldukça ürkmüş şekilde yatağa oturarak aniden çığlık atar, ardından inilti benzeri hafif sesler çıkararak belirgin korku ifadesi, hızlı nefes alıp verme, terleme gibi belirtiler gösterir.

Uyku terörünün bazı belirtileri ise şunlardır;

Korkutucu bir çığlık veya bağırışla uyanma

Yatakta oturur vaziyette kendini bulma

Kalp atışının hızlanması

Göz bebeklerinin genişlemesi

Terleme

Hızlı nefes alıp verme

Etrafı tekmeleme

Uykudan uyanamama

Ertesi sabah olanları hatırlayamama

UYKU TERÖRÜ NEDEN OLUR?

Gece terörü de dahil olmak üzere birçok rahatsız edici uyku bozukluğuna sahip olan kişilerin uyurken nefes alma sorunları yaşama olasılığının daha yüksek olarak gözlemlenmektedir.

Uykusunda solunum sıkıntısı çeken kişilerin, nefes almak için extra çaba harcamaları da gece (uyku) terörünü tetikleyebilir.

Gece terörü yaşayan bazı yetişkinlerde tetikleyici unsurların, depresyon, anksiyete veya bipolar bozukluk gibi sağlık sorunlarına bağlı geliştiği de düşünülmektedir.

Uyku bozukluğuna yol açan diğer etkenler ise:

Seyahat durumunda uyku bozuklukları

Huzursuz bacak sendromu

Uyku sorunları

Ameliyat esnasında alınan anesteziler

Yorgunluk

Uyarıcılar veya antidepresanlar

Ateşli hastalıklar

Alkol kullanımı

Madde kullanımı

Gece terörleri ayrıca travmaya bağlı veya uzun süreli stres bozuklukları

Uyku apnesiyle de ilişkilendirilmektedir.

UYKU TERÖRÜ NASIL GEÇER?

Gece terörlerinin tedavisi yoktur, ancak çocukluk çağında başlayan uyku terörü hastalığı büyüdükçe durma eğilimi gösterir. Fakat ileri yaşlarda olan uyku terörü için kesin olarak bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.