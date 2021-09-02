Uyku hakkında doğru bilinen 7 yanlış

Sağlıklı bir uyku düzeni oluştururken sıklıkla yapılan hataları ve daha iyi uyumak için kullanabileceğiniz ipuçlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Uyumadan önce yatakta televizyon izlemek rahatlamamıza yardımcı olur mu? Gece sporu dinlenmemize zarar verir mi? Bunlar, çoğumuzun alışkanlıklarını sürdüren uykuyla ilgili bazı efsanelerdir, ancak tamamen doğru değildirler. Bunları çürütmenin önemli olduğuna inanıyoruz, çünkü iyi uyumadığımızda yorgun hissedebiliriz, net düşünemeyiz ve kötü bir ruh hali içinde çok fazla zaman geçirebiliriz. Uyku, tıpkı diğer bedensel süreçler gibi, hayatımızın çok önemli bir parçası olduğu için dikkatimizi gerektirir. İşte, uyku konusunda en çok yapılan hatalar;

1. HORLAMA YAYGIN VE ZARARSIZDIR

İnkar etmeyeceğiz, bu bir gerçek: çoğumuz hayatımızın bir noktasında horlamışızdır. Bu elbette bir sorun değil. Bununla birlikte, horlama sıklaştığında ve çok gürültülü hale geldiğinde, bu, altta yatan bir sağlık sorununuz olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede ele almanız gerektiğinin bir işareti olabilir. Bu, örneğin obstrüktif uyku apnesi olabilir. Bu, solunum yolunuz tıkandığında ve uyku sırasında nefesiniz aniden kesildiğinde veya hatta uykudan uyanmanıza neden olduğunda meydana gelen oldukça yaygın bir rahatsızlıktır.

Apneden mustarip bir kişi gece boyunca iyi dinlenemez ve büyük olasılıkla ertesi gün boyunca yorgun hissedecek ve aşırı uyku hali veya uyuşukluktan muzdarip olacaktır. Bu, konsantrasyonlarını ve dolayısıyla günlük görevlerini verimli bir şekilde yerine getirme yeteneklerini etkileyebilir ve hatta araba kullanmak gibi tüm dikkat gerektiren faaliyetler sırasında risk oluşturabilir. Apne ve bu duruma bağlı horlama bir uyku uzmanı tarafından tedavi edilmelidir.

2. ÖĞLEDEN SONRA UZUN ŞEKERLEMELER SAĞLIKLIDIR

Şekerlemeler, uyumayı seven insanların harika müttefikleri olarak bilinir. Sadece bu değil, aynı zamanda harika faydaları da var: ruh halinizi iyileştirebilir, işteki performansınızı veya odaklanmanız gereken diğer herhangi bir aktiviteyi artırabilir, rahatlamanıza yardımcı olabilir ve daha az yorgun hissetmenizi sağlayabilirler. Ama bu harika şey de geri tepebilir. Uzun şekerlemeler bu istenen etkilere neden olmaz ve aslında gece dinlenmemizi bozabilir. Uzmanlar, yalnızca 10-20 dakikalık kısa şekerlemeler yapılmasını önermektedir. Bu, öğleden sonra saat 3'ten önce yapılmalıdır, çünkü dinlenmek için yattığınız saat de önemlidir. Günün sonunda birkaç dakika uyumayı seçerseniz, gece uykuya dalmakta zorluk çekebilirsiniz.

3. DAHA FAZLA UYKU HER ZAMAN İYİDİR

Buradaki soru aslında daha ​​fazla uyku ile ne demek istediğimiz olabilir? Temel bilgilerle başlayalım: Her kişinin ihtiyaç duyduğu saat miktarı. Bunlar bir kişiden diğerine değişebilir, ancak uzmanlar yetişkinlerin günde sadece 7 ila 9 saat uyuması gerektiğinden oldukça eminler. 9 saatin üzerinde uyumak baş ağrısına ve aşırı yorgunluğa neden olabilir . Ayrıca kilo alımı, depresyon, diyabet ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunları riskinin artmasıyla da bağlantılıdır.

Ancak ara sıra biraz daha uzun süre yatakta kalırsanız, bunun için fazla endişelenmeyin. Yapmanız gereken tek şey dikkat etmek ve düzenli olarak 9 saatten fazla uyumamaya özen göstermek. Uyumayı sevdiğiniz için biraz fazla zorlanıyorsanız, alışkanlıklarınızı değiştirmeye çalışın. Doğru bir şekilde uyumanızı engelleyebilecek başka bir şeyin olabileceğini düşünüyorsanız, tıbbi destek isteyin. Unutmayın, bu durum 18 yaşından büyükler içindir, çünkü çocuklar ve ergenler daha fazla uyuyabilir ve çoğu durumda da uyumalıdır.

4. YATAK ODASINDA TV İZLEMEK UYKUYA GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRIR

Birçoğumuz yatakta uzanıp iyi bir film izlemekten hoşlanırız. Bu, hayatın en büyük zevklerinden biridir ve sizin için onu mahvetmek üzere değiliz. Ancak uzmanlar, yatmadan önce bir çizgi çekmemiz ve TV izlemekten kaçınmamız gerektiği konusunda çok net. Sihirli kutudan gelen ışık ve ses uyarıları beynimize vücudumuzdaki süreçleri değiştiren sinyaller gönderir. Bu süreçler aslında gece boyunca uykulu hissetmemizi ve iyi uyumamızı sağlayan süreçlerdir.

Bu konuda biraz daha derine inmek istiyorsanız, bu süreçlerden birinin melatonin adı verilen bir hormonla başladığını bilerek başlamalısınız. Vücudumuz günün sonunda güneşin battığını ve havanın karardığını fark ettiğinde melatonin salgılar. Bize uyku zamanının geldiğini söylemenin kendi yolu. Yatmadan önce televizyonlardan gelen bunun gibi yapay ışığa maruz kalırsak işlevi değişir ve iyi dinlenmemize izin vermez. Bu nedenle uzmanlar, yatak odamızda TV ve diğer ekranların olmamasını tavsiye ediyor. Bunun yerine yapabileceğiniz şey bir kitap okumak ve rahatlatıcı müzikler dinlemektir.

5. YAŞLANDIKÇA DAHA AZ UYKU YETERLİDİR

Çocukken büyüklerinizle biraz zaman geçirdiyseniz, onların sizden daha erken veya daha kolay uyandıklarını fark etmiş olabilirsiniz. İnsanlar genellikle yaşlandıkça daha az saat uykuya ihtiyacımız olduğunu düşünmeye yönlendirilir. Ancak yetişkinlerin ve yaşlıların ihtiyaç duyduğu saat sayısı konusunda uzmanların tavsiyelerine bakarsanız, pek bir fark olmadığı ortaya çıkıyor.

Bununla birlikte, yaşlanma sürecinin bir kişinin uykusunun niceliğini ve niteliğini doğal olarak değiştirebileceği de doğrudur. Yine de bu, vücudunuzun düzgün çalışması için daha az saat uykuya ihtiyaç duyduğu anlamına gelmez. 18-64 yaş arası bir yetişkin 7 ila 9 saat uykuya ihtiyaç duyarken, 65 yaş üstü insanlar her gece 7 ila 8 saat arasında uyumalıdır. Gördüğünüz gibi, hala herhangi bir insanın ne kadar dinlenmesi gerektiğine oldukça yakın.

6. HAFTA SONLARI UYKU EKSİKLİĞİNİ GİDEREBİLİRİZ

Ofisteki bir iş üzerinde çalışmak veya okul için bazı ev ödevlerini bitirmek için gece uyanık kalmak, sadece zaman zaman yaptığınız bir şey olabilir ve bu harika olmasa da, bunu yaparsanız herhangi bir sağlık sorununuz olmaz. Ancak bunu alışkanlık haline getirmeniz önerilmez. Uyuduğunuz saat önemlidir ve gece olmalıdır. Kaybedilen uyku saatleri birikir ve bu nedenle bazı uzmanlar bu açığı uyku borcu olarak adlandırır.

Uzmanlar, hafta sonları sadece birkaç saat daha uyuyarak bu zamanın geri alınamayacağını garanti ediyorlar ve bunun, sürekli uyku eksikliğinin gelecekte neden olabileceği olumsuz etkileri ortadan kaldırmayacağını söylüyorlar. Sağlığınız için bu borca ​​girmekten kaçınmak en iyisi olsa da, saatlerce uykunuzu kaybettiyseniz enerjinizi yavaş yavaş geri kazanmak için şu ipuçlarını göz önünde bulundurun:

- Kısa bir süre ve öğleden sonra kestirin.

- Uyumak için bir program belirleyin ve her gün buna bağlı kalmaya çalışın.

- Günde en az 7 saat uyumaya alışkın değilseniz, en uygun zamana ulaşana kadar 15 dakikalık uyku eklemeye başlayın.

7. YATMADAN ÖNCE YAPILAN EGZERSİZ İYİ DEĞİLDİR

Hepimiz sabahları egzersiz yapmaktan zevk almıyor veya egzersiz yapamıyoruz, bu yüzden pek çok insan akşamları işten sonra düzenli spor rutinlerini yapabileceklerini düşünüyor. Şimdi, bunu yapmanın uykunuzun kalitesini etkileyip etkilemediğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu güzel bir soru, ancak araştırmacılar hala bundan tam olarak emin değiller. Uzmanlar, yatmadan yaklaşık 60 ila 90 dakika önce hafif ila orta derecede fiziksel aktivitenin daha hızlı uykuya dalmanıza ve dinlenmeyi teşvik etmenize yardımcı olabileceğini düşünüyor. Bu, yoga, yürüyüş, hafif ila orta ağırlıklar, bisiklete binme ve yüzme yapabileceğiniz anlamına gelir, ancak bunların hepsi çok ileri gitmeden yapılmalıdır.

Dikkate almamız gereken şey, ne kadar yoğun olursa olsun, herhangi bir fiziksel aktivite yaptıktan sonra, yüksek yoğunluklu veya çok şiddetli egzersizler yapmamanız ve yatmadan önce en az bir saat beklemeniz önerilir.

DAHA İYİ BİR UYKU İÇİN İPUÇLARI

İyi uyumak size zor geliyorsa, araştırmaların sunduğu bazı ipuçlarını takip edebilirsiniz. Alışkanlıkları değiştirmenin o kadar kolay olmadığını biliyoruz, bu yüzden endişelenmeyin ve her seferinde bir taneyle başlayın:

- Uyumak ve uyanmak için aynı günlük programı ayarlayın.

- Yatmadan 4 saat önce ağır, baharatlı ve şekerli yiyecekler yemekten kaçının.

- Yatmadan 6 saat önce kahve veya alkolsüz içecekler gibi kafeinli içeceklerden kaçının.

- Yatak odanızı havalandırın ve iyi bir sıcaklıkta, ne çok soğuk ne de çok sıcak tutun.

- Yatağınızı iş veya eğlence için değil, sadece uyumak için bir alan olarak bırakın.

- Yatmadan sonraki 4 saat içinde alkollü içecekler içmeyin.