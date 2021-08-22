Uyku kalitenizi iyileştirmenize yardımcı olacak 7 ipucu

Sonbahara günler kala, gün içindeki güneşli saatlerin azalışa geçmesiyle birlikte hem ruh halinde hem de uyku gibi metabolizmayla ilgili konularda değişiklikler yaşanabiliyor.

Sonbaharın ilk ayı Eylül hızla yaklaşırken, uyku kalitenizi tazelemenin zamanı geldi. Mevsim değişikliği ve güneşin barış saatleri, uyku-uyanıklık döngüsü olan sirkadiyen ritminize zarar verebilir.

Uzmanlar 1 haftadan 10 güne kadar, mevsim değişikliğine değişikliğine hazırlanmaya başlanmasını tavsiye ediyor. Geçişten önceki günlerde, sizin ve çocuklarınızın uyku saatlerini kademeli olarak, her gece 10 ila 15 dakika ileri almaya başlayın.

HORMON DENGESİ ÖNEMLİ

Vücudunuzun uyum sağlamasına yardımcı olabilecek başka bir şey de günün ilerleyen saatlerinde biraz daha fazla ışık almaktır. Melatonin hormonunun salınımı, bir kişinin geceleri doğal olarak ne zaman uykuya dalacağını belirler. Melatonin genellikle yatmadan yaklaşık bir saat kadar önce dinlenme zamanının geldiğinin sinyalini vermeye başlar, ancak ışık (ideal olarak güneş ışığı) bunu daha da zorlayabilir.

Amacınız değişime yol açan uyku halini geciktirmekse, akşam geç saatlerde bol miktarda ışık melatonin üzerinde baskılayıcı bir etkiye sahiptir.

Güneş ışığını taklit eden lambalar, melatonin salınımını geciktirmede ve vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü değiştirmede çok etkilidir, ancak maliyetli olabilirler.

UYKU KALİTENİZİ İYİLEŞTİRMENİZE YARDIMCI OLACAK 5 İPUCU

İyi bir uyku rutini, yılın hangi zamanında olursa olsun sağlık için son derece önemlidir. İşte uyku kalitenizi iyileştirmeye yardımcı olacak 5 ipucu:

Tutarlı Olun

Yatmadan önce düzenli bir akşam rutini oluşturmaya çalışın. En sevdiğiniz stressiz şeyleri izlemek, banyo yapmak veya hafif bir şeyler atıştırmak olsun, vücudunuza dinlenme zamanının geldiğini gösterecek aktiviteler bulun. Belirli bir yatma ve uyanma zamanı zamanı belirleyin, çünkü bu 24 saatlik uyku-uyanıklık döngüsünün başlangıcıdır. Elinizden geldiğince bu rutine bağlı kalın.

Cihazları Uzaklaştırın

Tabletler, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar beyninizi uyanık tutabilir, bu da gerçekten dinlenmeyi zorlaştırır. Bu cihazlardan gelen ışık, doğal melatonin üretiminizi de baskılayabilir. Mümkün olduğunca, yatmadan önce 30 dakika veya daha uzun süre bağlantıyı kesmeye çalışın. Yatmadan önceki son 30 ila 60 dakika içinde ekranlardan gelen ışığı sınırlayın.

Kafeini Günün İlerleyen Saatlerinde Sınırlayın

Kafein oldukça uzun bir yarı ömre sahiptir, yani vücudunuzda oldukça uzun süre kalır. Öğle yemeğinden sonra kafein alımınızı kesin. Kahve, çay ve gazlı içecekler de dahil olmak üzere kafeinli içecekler dünyanın en popüler içecekleri arasındadır. Bazı insanlar gündüz uykululuğunun üstesinden gelmek için kafeinden gelen enerjiyi kullanmaya eğilimlidir, ancak bu yaklaşım sürdürülebilir değildir ve uzun süreli uykusuzluğa neden olabilir. Bunu önlemek için, kafein alımınıza dikkat edin ve günün ilerleyen saatlerinde uykuya dalmaya engel olabileceğinden kaçının.

Alkolden Uzak Durun

Alkol ilk başta uykulu hissetmeye neden olabilir, ancak aynı zamanda hızlı bir şekilde metabolize olur, bu da uyarılma etkisine sahiptir ve huzursuz gecelere neden olabilir.

Huzur ve Sessizlik Oluşturun

Gürültüyü minimumda tutmak, uyku açısından pozitif bir yatak odası inşa etmenin önemli bir parçasıdır. Yakındaki gürültü kaynaklarını ortadan kaldıramıyorsanız, onları bir vantilatör gibi bir şeyle bastırmayı düşünün. Uyumak istediğinizde yıpratıcı seslerin sizi rahatsız etmesini önlemek için kulak tıkaçları da başka bir seçenektir.

Hareket Edin

Günlük egzersizin sağlık için çok yönlü faydaları vardır ve enerji kullanımında ve vücut sıcaklığında başlattığı değişiklikler sağlam bir uykuya yardımcı olabilir. Çoğu uzman, yatmadan önce vücudunuzun etkin bir şekilde yerleşmesini engelleyebileceğinden, yatma saatine yakın yoğun egzersiz yapılmasına karşı tavsiyede bulunur.

Çok Geç Yemek Yemeyin

Vücudunuz hala ağır bir akşam yemeğini sindiriyorsa uykuya dalmak daha zor olabilir. Gıda kaynaklı uyku bozukluklarını minimumda tutmak için geç akşam yemeklerinden kaçınmaya ve özellikle yağlı veya baharatlı yiyecekleri en aza indirmeye çalışın. Bir akşam atıştırmalığına ihtiyacınız varsa, hafif ve sağlıklı bir şeyler tercih edin.

Düzenli olarak uyumakta güçlük çekiyorsanız doktorunuzla konuşun. Uykusuzluk için bilişsel-davranışçı terapi veya ilaç tedavisi gibi doğal bir yaklaşım önerebilirler.