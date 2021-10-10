Uyku kalitesi bağışıklığı etkiliyor

Düzenli ve yeterli uykunun güçlü bir bağışıklık sistemi için şart olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Fadime Tülücü, uykuyu etkileyen faktörleri sıralayarak kaliteli bir gece uykusu için önerilerde bulundu.

Uyku hormonu olarak bilinen, geceleri salgılanan ve vücutta depolanmadan hızla kana karışan melatonin, birçok biyolojik fonksiyonun düzenlenmesinde önemli rol oynuyor.

İnsan beyninin gece uyku, gündüz ise uyanıklık üzerine programlandığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, melatonin üretiminin gece 23.00 ile 02.00 saatleri arasında en üst seviyeye çıktığını ve özellikle bu saatlerde uykuda olmaya özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Bağışıklık hücre aktivasyonunun gece uykusu uyuyan kişilerde, uyuyamayan veya gündüz uyuyan kişilere göre çok daha yüksek olduğu ifade eden Uzm. Dr. Tülücü, "Bu nedenle bağışıklık sistemini zayıflatıp, daha sık hastalanmaya neden olacağından gece uyku süresi 5 saatten az olmamalıdır. Öte yandan 9 saatten uzun süren uykunun da faydası olmadığı unutulmamalıdır.” dedi.

GÜNDÜZ UYUMAKTAN KAÇININ

Kaliteli bir gece uykusu için önerilerde bulunan Uzm. Dr. Tülücü, sabah güneş ışığı ile güne başlamanın ve gündüz gün ışığı almanın, biyolojik saatin doğru çalışmasını sağlamak açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Bu nedenle gündüz uyumaktan kaçınılması gerektiğini ifade eden Tülücü, "Her gün aynı saatte yatağa girmeye özen gösterin. Yatmadan önce müzik dinlemek gibi zihni dinlendiren gevşeme yöntemlerini yaşam tarzınızın bir parçası haline getirin. Gün içinde egzersiz yapın. Ancak uykuya yakın 4-5 saat içinde yapmaktan da kaçının.” diye konuştu.

Gece uykusunu olumsuz etkileyen faktörlerle de değinen Uzm. Dr. Tülücü, şu önerilerde bulundu:

- Yatağa teknolojik aletlerle girmeyin.

- Yatak odanızın uykuya uygun loşlukta, ısıda ve sessizlikte olmasını sağlayın.

- Akşam saatlerinde alkol ve kafeinden uzak durun.

- Gece uykuya dalamadığınızda yatakta kalıp kendinizi uyumaya zorlamayın. Yatak dışında zihninizi çok fazla meşgul etmeyen bir aktiviteyle uğraşın, uykunuz gelince tekrar yatağa dönün.

- Yatağa ne çok aç, ne de çok tok girmeyin.