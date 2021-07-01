Uyku kalitesini artırmak için 4 bitkisel yağ

Yan etkiler olmadan daha iyi uykuya yardımcı olabilecek ve uyku kalitesini artırabilecek yatıştırıcı bitkisel yağlar, kronik uykusuzluğun önüne geçebilir. İşte daha iyi uyku için 4 bitkisel yağ.

Uyku sorunları yetişkin nüfus arasında oldukça yaygındır ve her 3 kişiden 1'inin uyku sorunları yaşadığı tahmin edilmektedir. İyi dinlenmek, sağlığı korumak için önemlidir.

Kronik uyku eksikliğinin yaşam süresini kısalttığı ve bilişsel ve motor becerileri azalttığı bilinmektedir. Birçok uyku artırıcı ilaç, uyuşukluk ve mide bulantısı gibi istenmeyen yan etkiler sunabilir. Ancak bazı bitkisel uçucu yağlar, ilave yan etkiler olmadan daha iyi uykuya yardımcı olabilir.

UÇUCU YAĞ NEDİR?

Uçucu yağlar, konsantre bitki özleridir. Bu yağlar tipik olarak ticari veya terapötik kullanımlar için bitkiden buhar damıtma yoluyla ayrılır. Uçucu yağların bazı yaygın kullanımları arasında bakteriyel, mantar veya viral enfeksiyonlar, kronik ağrılar, depresyon, uyku sorunları ve stres bulunur.

Bazı uçucu yağlar, kaliteli bir gece uykusunu desteklemek için oldukça faydalıdır. Yatmadan önce doğru yağı veya yağ kombinasyonunu kullanmak, daha iyi bir gece uykusunun anahtarı olabilir.

İşte uyku kalitesini artırmak için 4 uçucu yağ.

PAPATYA YAĞI

Papatya birçok iyileştirici özellik sunar ve geleneksel bitkisel tıpta iltihaplanma için doğal bir çözüm olarak kullanılır. Papatya, aromaterapi yoluyla uygulandığında yatıştırıcı etkiler sunabilir. Ön çalışmalar, papatya solumasının stres yanıtında yer alan bir hormon olan adrenokortikotropik hormonun salınımını yavaşlattığını göstermektedir. Ek olarak, papatyada bulunan bazı bileşenler beyindeki stres reseptörlerine bağlanarak bitkinin yatıştırıcı etkisine katkıda bulunabilir.

LAVANTA YAĞI

Lavanta, sakinleştirici özellikleri ile bilinir. Şimdiye kadar, veriler lavantanın uyku kalitesini ve miktarını olumlu yönde etkileyebileceğini göstermektedir. Uyku sorunları olan üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma, lavanta aromaterapisinin uyku hijyeni (iyi uyku alışkanlıkları) ile birleştirildiğinde gündüz yorgunluğunu önemli ölçüde azalttığını göstermektedir.

Lavantanın uyku üzerindeki olumlu etkisi iyi bilinir, ancak etki mekanizması çok açık değildir. Son araştırmalar, lavantanın vücudumuzun uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlemede rol oynayan bir hormon olan melatonin seviyelerini etkileyebileceğini göstermektedir. İleri yaştaki yetişkinlerle yapılan bir araştırma, lavanta yağı aromaterapisinin, yaşla birlikte doğal olarak azalan kan melatonin seviyelerini artırdığını bulmuştur.

KEDİ OTU YAĞI

Valeriana türleri, uzun yıllardır uykusuzluk ve stres için doğal bir çare olarak kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki en popüler bitkisel uyku takviyesi olan kedi otu, çay veya takviye olarak tüketilebilir veya bir yağ olarak harici olarak kullanılabilir. Çalışmalar, kedi otu yağının yatıştırıcı ve kas gevşetici kimyasal bileşiklere sahip olduğunu bulmuştur.

BERGAMOT YAĞI

Baharatlı kokusu ile bergamot, yemek pişirmede ve çaylarda onlarca yıldır kullanılmaktadır, ancak ağrı azaltıcı ve uyku artırıcı etkiler de sunabilir. Araştırmalar, bergamotun kaygının kontrolünde yer alan belirli bir sinir sistemi reseptörünü değiştirdiğini göstermektedir; bu değişiklik, kaygıyı azaltmaya ve gevşemeye yardımcı olabilir. Klinik veriler ayrıca bergamot aromaterapisinin stres kaynaklı kaygıyı önemli ölçüde azaltabildiğini göstermektedir. Özellikle stresten ve gerginliklerden dolayı uyumakta zorluk çekiyorsanız, bergamot sağlıklı bir gece uykusu çekmenize yardımcı olabilir.

YAĞLARIN KULLANIMI

Uçucu yağlarda bulunan bileşikler, solunduğunda veya topikal olarak (doğrudan cilde) uygulandığında duygusal veya fizyolojik bir reaksiyonu teşvik edebilir. Uçucu yağları uyku için kullanmanın birçok yolu vardır ve genellikle yatmadan 30 dakika önce kullanımı önerilir.

Çoğu zaman, bu bitkisel yağların aromatik özünü dağıtmak için bir uçucu yağ difüzörü kullanılır. Ancak uçucu yağların topikal olarak uygulanması da uykuya yardımcı olabilir.

Bu yağlar topikal olarak uygulandığında uçucu yapıları cilt tarafından emilmelerini ve kan dolaşımına girmelerini sağlar. Esansiyel yağ bileşikleri bir kez kanımızda dolaştıktan sonra beynimize ulaşabilir ve merkezi sinir sistemimizle iletişim kurabilir.

Bazı uçucu yağlar tek başına uygulandığında cilt tahrişine neden olabilir. Uçucu yağları topikal olarak uygulamadan önce bir taşıyıcı yağ veya kremle seyreltmeniz önerilir. Taşıyıcı yağlar, kakao yağı, hindistan cevizi yağı veya kuşburnu yağı gibi cilt dostu yağlardır.

Unutmayın; uçucu yağlar oldukça konsantredir ve yanlış uygulandığında zarar verebilir. Bu yağların kalitesi ve depolanması da çok önemlidir. Rutininize uçucu yağlar eklemeden önce bir uzmandan yardım alın.