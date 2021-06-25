Uyku sorunları bunama riskini artırıyor

Yeni bir çalışma, uykuya dalmakta büyük güçlük çeken ve gece sık sık uyanan ileri yaştaki yetişkinlerin bunama ve hatta erken ölüm riskinin yüksek olduğunu gösteriyor.

ABD Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre uyku sorunları bunama gibi zihinsel sağlık sorunlarını tetiklerken aynı zamanda erken ölüme de neden olabiliyor.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren çalışma yazarı Rebecca Robbins, "Uyku, uzun vadeli nöronal bilişsel gerileme ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskimizi azaltmada her gece büyük bir rol oynuyor" şeklinde konuştu.

ABD merkezli Dünya Uyku Derneği (World Sleep Society), uyku eksikliğinin dünya nüfusunun yüzde 45'inin sağlığını tehdit ettiğini söylüyor.

Yine ABD merkezli Uyku Araştırmları Dergisi'nde (Journal of Sleep Research) yakın zamanda yayınlanan çalışma, 2011-2018 yılları arasında 6376 katılımcıyla yapılan deney ve araştırmalar sonucu, herhangi bir nedene bağlı uykuya dalma ve gece uyanma problemlerinin sık yaşanmasının demans ve erken ölüm ile kuvvetli bir ilişki içinde olduğunu gösteriyor.

UYKU PROBLEMLERİ

Şimdiye kadar Dünya Sağlık Örgütü, uykusuzluk, uyku apnesi ve narkolepsi olmak üzere 88 farklı uyku bozukluğu türü tanımladı.

Çalışma, çoğu gece uykuya dalmakta güçlük çeken kişilerin herhangi bir nedenle erken ölüm riskinin yüzde 44 daha yüksek olduğunu buldu. Ayrıca, genellikle geceleri uyandıklarını ve tekrar uyumak için mücadele ettiklerini söyleyenlerin riskleri biraz daha yüksekti. Herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riski bu kişilerde yüzde 56 daha yüksek bulundu.

Rutin olarak uykuya dalmakta zorluk yaşadıklarını bildiren kişilerde bunama riski yüzde 49 daha yüksekti. Bu arada, geceleri sık sık uyanan ve tekrar uykuya dalmakta güçlük çekenlerin riskleri ise yüzde 39 daha yüksek olarak belirlendi.

RİSKLERİ AZALTIN

Tıp biliminin bunama için güncel bir tedavisi yok, ancak riskinizi azaltmak için yapabileceğiniz şeyler var.

Öneriler şunlardır:

- Sigara ve alkolü bırakmak

- Dengeli bir diyet izlemek

- Egzersiz yapmak

- Zihinsel olarak aktif kalmak

- Bir uyku rutini oluşturun ve haftanın tüm günlerinde buna sadık kalın.

- Sadece uyku sürenizi değil uyku kalitenizi de artrırmaya çalışın. Her gece 7-9 saat uyumaya çalışın. 22:00 - 06:00 arası bir gece uykusunun, 03:00 - 11:00 arası bir uykudan çok daha yararlı olduğunun farkında olun.