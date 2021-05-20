Uykuda akan salya birçok hastalığın habercisi

Gece uykuda ağızdan salya gelmesinin alerjilerden kansere kadar birçok hastalığın habercisi olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Vedat Göral, konu hakkında önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Özellikle gece uyurken ağızdan salya akması birçok hastalığın habercisi olabiliyor. Bazı kişilerde gece uykusunda ağızdan su gelmesi kişinin yanlış uyku pozisyonu, reflü hastalığı, bazı diş problemleri, kafa travmaları sonrası, diş çıkarma dönemi, bazı ilaçlara ait yan etkiler, sinir sistemi bozuklukları, ağız anatomisinde problem ve bağırsak parazitleri gibi etkilerden dolayı meydana gelebildiğini dile getiren Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, konu hakkında bilgi verdi.

Uyku pozisyonunun genellikle ağız içinde salyanın birikmesine neden olduğunu ve yan veya yüzüstü uyuyan insanlarda uyurken salya akmasının daha olası olduğunu dile getiren Göral, "Özellikle ağzınızdan nefes alma eğilimindeyseniz veya sinüs yollarınızda tıkanıklık varsa biriken salya nefes almak için ağız açıldığında dışarı çıkmaya başlayabilir." dedi.

BİRÇOK HASTALIĞIN BELİRTİSİ OLABİLİR

Multipl skleroz (MS), Parkinson hastalığı, Müsküler distrofi gibi nörolojik hastalıkların, yemek borusu kanserlerinin, antipskotik ilaçların ve Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların da ağızdan salya akmasına neden olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Göral, uyku apnesinde de ağızdan salya akmasının gelişebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Göral, tedavi için yapılabilecekleri şu şekilde sıraladı:

- Öncelikle uyku pozisyonu değiştirilmelidir. Sırtüstü pozisyon tercih edilirse böylece tükürük ağıza ve yastığa akmaz.

- Ağzınızda sağlıklı bir tükürük dengesi sağlamak önemlidir. Amerikan Diş Hekimleri Birliği'ne göre tükürük vücudumuzu enfeksiyondan korumada hayati bir rol oynar. Aşırı tükürük salgısı olan vakalarda, tükürük bezlerine botoks uygulaması da yapılabilir.

- Ağıza konan bazı cihazlar gece daha rahat uyumamızı sağlar, salya ve horlamaları azaltır. Uyku apnesi olanlar CPAP kullanmalıdır.

- Parazit saptanırsa, parazit ilaçları kullanılabilir.

- Ağızdan tükürük akmasının nedenlerinden biri kişinin ağzından nefes almasına ve dolayısıyla tükürük akmasına sebep olan tıkanık burundur. Burun ve sinüs kanallarının Kulak Burun Boğaz bölümünde temizlenmesiyle kişi daha rahat nefes alır, gece uykusunda ağzını açmayacağı için yastığını ıslatmaz.

- Stres ve sıkıntı varsa, psikolojik destek alınmalıdır.

- Ağızdan salya akması ilaçların yan etkisine bağlı ise o ilaçlar değiştirilmelidir.