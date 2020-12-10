Uykuda diş gıcırdatma sebepleri nelerdir? Diş gıcırdatma nasıl önlenir?

Bruksizm adı verilen diş gıcırdatma, ciddi sonuçlara yol açabilen bir rahatsızlık türüdür. Genellikle uyku esnasında yaşanan diş sıkma sebepleri nelerdir, diş gıcırdatma nasıl önlenir?

Birçok sebepten ötürü kaynaklanabilen diş gıcırdatma hastalığı, kontrol edilmediği sürece çene ve eklem problemlerine yol açacaktır. Özellikle uyku esnasında kişinin farkında olmadan yaptığı bu eylemin altında yatan sebepleri incelemek önceliklidir.

Peki diş gıcırdatma nasıl teşhis edilir? Diş gıcırdatma nedir? Diş gıcırdatma nedenleri ve tedavisi nedir? İşte detaylar...

DİŞ GICIRDATMA NEDİR?

Diş gıcırdatma genellikle uykuda gerçekleştiği için birçok insan bunun farkında olmayabilir. Ancak sabahları durağan bir baş ağrısı veya çene ağrısıyla uyanmak, en belirgin bruksizm semptomları olarak gösterilir.

Yine de bu semptomları her zaman anlamlandırmak kolay olmayabiliyor. Bu yüzden birçok insan uyku sırasında diş gıcırdattığını, yakınlarının verdiği bilgiden öğreniyor.

Uykuda diş sıkma konusunda yapılan bazı araştırmalar, diş sıkma sebebini aşırı duygusal hassasiyet, sinir, stres, kuruntu, dengesiz beslenme, hareketsizlik ve her şeyi kontrol altında tutma hissinin gece dışa vurumu olarak tanımlamaktadır.

DİŞ GICIRDATMA BELİRTLERİ

Dişlerin çiğneyici yüzünde oluşan aşınma

Dişlerde kırılma

Dişlerde aşırı hassasiyet

Diş etinin geriye çekilmesi ve diş etinde aşınma

Dişlerde sallanma

Yanaklarda tahriş

Baş, çene ve boyun ağrıları

Çene eklemlerinden gelen sesler

Ağzı tam olarak açamama

Yanaklarda oluşan tahrişler

UYKUDA DİŞ SIKMANIN ZARARLARI

Kronik diş gıcırdatma zaman zaman diş kırılmalarına, çatlaklara ve hatta diş kaybına bile yol açabilir.

Dişinizin yapısının bozulmasına neden olabilir. Böyle durumlarda köprü, kron, kanal, implant gibi diş tedavilerine ihtiyaç duyulabilir.

Öte yandan diş gıcırdatma sadece dişlerde değil, çene bölgesinde de zarar yol açabilir. Çene kemiğini etkileyerek yüzünüzün görünüşünü bile değiştirebilir.

DİŞ GICIRDATMASI NASIL ÖNLENİR?

Diş gıcırdatmalarına önlem olması açısından slikon içerikli diş plakları kullanılabilir. Ancak fazla etkisi olmadığı için; psikolojik olarak terapiler, kas gevşetici ilaçlar, eksik dişler için protez ve kusurlu dolgu ya da kaplamalarda düzeltmeler yapılarak önlem alınmaktadır.