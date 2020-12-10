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- Uykuda diş gıcırdatma sebepleri nelerdir? Diş gıcırdatma nasıl önlenir?
Uykuda diş gıcırdatma sebepleri nelerdir? Diş gıcırdatma nasıl önlenir?
- Haber Merkezi
- 10.12.2020 - 14:50
- Güncelleme : 10.12.2020 - 14:52
Birçok sebepten ötürü kaynaklanabilen diş gıcırdatma hastalığı, kontrol edilmediği sürece çene ve eklem problemlerine yol açacaktır. Özellikle uyku esnasında kişinin farkında olmadan yaptığı bu eylemin altında yatan sebepleri incelemek önceliklidir.
Peki diş gıcırdatma nasıl teşhis edilir? Diş gıcırdatma nedir? Diş gıcırdatma nedenleri ve tedavisi nedir? İşte detaylar...
DİŞ GICIRDATMA NEDİR?
Diş gıcırdatma genellikle uykuda gerçekleştiği için birçok insan bunun farkında olmayabilir. Ancak sabahları durağan bir baş ağrısı veya çene ağrısıyla uyanmak, en belirgin bruksizm semptomları olarak gösterilir.
Yine de bu semptomları her zaman anlamlandırmak kolay olmayabiliyor. Bu yüzden birçok insan uyku sırasında diş gıcırdattığını, yakınlarının verdiği bilgiden öğreniyor.
Uykuda diş sıkma konusunda yapılan bazı araştırmalar, diş sıkma sebebini aşırı duygusal hassasiyet, sinir, stres, kuruntu, dengesiz beslenme, hareketsizlik ve her şeyi kontrol altında tutma hissinin gece dışa vurumu olarak tanımlamaktadır.
DİŞ GICIRDATMA BELİRTLERİ
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Dişlerin çiğneyici yüzünde oluşan aşınma
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Dişlerde kırılma
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Dişlerde aşırı hassasiyet
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Diş etinin geriye çekilmesi ve diş etinde aşınma
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Dişlerde sallanma
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Yanaklarda tahriş
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Baş, çene ve boyun ağrıları
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Çene eklemlerinden gelen sesler
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Ağzı tam olarak açamama
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Yanaklarda oluşan tahrişler
UYKUDA DİŞ SIKMANIN ZARARLARI
Kronik diş gıcırdatma zaman zaman diş kırılmalarına, çatlaklara ve hatta diş kaybına bile yol açabilir.
Dişinizin yapısının bozulmasına neden olabilir. Böyle durumlarda köprü, kron, kanal, implant gibi diş tedavilerine ihtiyaç duyulabilir.
Öte yandan diş gıcırdatma sadece dişlerde değil, çene bölgesinde de zarar yol açabilir. Çene kemiğini etkileyerek yüzünüzün görünüşünü bile değiştirebilir.
DİŞ GICIRDATMASI NASIL ÖNLENİR?
Diş gıcırdatmalarına önlem olması açısından slikon içerikli diş plakları kullanılabilir. Ancak fazla etkisi olmadığı için; psikolojik olarak terapiler, kas gevşetici ilaçlar, eksik dişler için protez ve kusurlu dolgu ya da kaplamalarda düzeltmeler yapılarak önlem alınmaktadır.