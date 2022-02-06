Uyumadan önce ayağınızın altına Vicks sürün bakın neler oluyor! İşte mucizevi faydası

İçerisinde mentol ve okaliptüs yaprağı bulunan Vicks'in farklı kullanım şekilleri bulunuyor. Ayaklara sürüldüğünde ise soğuk algınlığının tedavisinde daha etkili olduğu belirtiliyor.

İlk defa 1890 tarihinde satışa sunulan Vicks'in içerisinde mentol ve okaliptüs yaprağı bulunuyor.

Reçete olmadan da satın alınabilen Vicks, özellikle kış aylarında kullanılıyor ve son derece faydalı kremler arasında yer alıyor.

Özellikle tıkanan burun kanallarını açmaya yardımcı olan bu krem, birtakım hastalıkların hafifletilmesinde de önemli etkilere sahip.

Ancak kullanım sırasında dikkat etmeniz gereken birtakım önemli detaylar da bulunuyor. Vicks'in faydaları ve kullanım şekilleri ile ilgili tüm detaylarını sizler için derledik.

VICKS KREMİN FAYDALARI

Uzun yıllardır kullanılan Vicks kremin faydaları, düşünüldüğünden çok daha fazladır. İçerisinde Hindistan cevizi yağı, sedir ağacı yağı gibi birçok doğal yağ türü bulunur.

Kronik ağrıdan burun tıkanıklığı sorunlarına kadar geniş bir çerçevede kullanılabilir. Genel olarak ağrıların giderilmesinde kullanılan bu kremin, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinir. Vicks'in kullanım alanları arasında şunlar sayılabilir:

Ağrı kesici bir kremdir.

Cildin nemlendirilmesine yardımcı olur.

Nasır oluşumunu engeller ve mevcut nasırlara iyi gelir.

Ödem oluşmasını engeller.

Dudak çatlakları için kullanılabilir.

Şişme ve morarmalar için kullanılabilir.

Kulak ağrılarını gideren bir etkiye sahiptir.

Grip ve soğuk algınlıklarında kullanılır.

Kas ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.

Göbek bölgesindeki yağlanmanın giderilmesini sağlar.

VICKS'İN ÖKSÜRÜK İÇİN KULLANIMI

Vicks krem'in, iki yaşın altındaki çocuklarda kullanılması sakıncalıdır. Ayrıca hamile ve emzirme döneminde olan kadınların da kullanırken dikkat etmesi gerekir.

Şiddetli bir öksürük problemi yaşıyorsanız, Vicks kremi göğüs bölgenize, boğazınıza ve ağrıyan bölgelerinize sürün ve sonra sararak bekleyin. Bir süre sonra öksürük hafiflemeye başlayacaktır.

AYAK ALTINA VICKS SÜRMENİN FAYDALARI

Vicks kremi en etkili şekilde kullanabileceğiniz yöntem, ayak altına sürmektir.

Vücudunuzda ağrılar varsa ya da soğuk algınlığı problemi yaşıyorsanız ayaklarınızın altına biraz Vicks sürün ve kalın bir çorap giyin. Bunu yatmadan önce yaptığınızda gece rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

NOT: Vicks'in içerdiği kafur, çok alındığında zehirli etki yaratabilen bir maddedir. Bu nedenle ağıza ya da burna sürülmemeli ve bronşiyal astımda da kullanılmamalıdır.