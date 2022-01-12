Uyumadan önce elma sirkesi içmek için 11 harika neden

Uyumadan önce elma sirkesi içmek için 11 harika neden

Tam bir şifa deposu olan elma sirkesi, pek çok hastalığı önler. Yatmadan önce tüketildiğinde ise faydalarının iki katına çıktığını söylemek mümkün. İşte uyumadan önce elma sirkesi içmek için 11 neden…

‘’Uyumadan önce elma sirkesi içmek neye iyi gelir?‘’ sorusu, son zamanlarda sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor.

Mutfakta ve yüzlerce yıldır tıbbi amaçlar için kullanılan elma sirkesi, tam bir şifa deposudur.

Kilo kaybı, kan şekeri kontrolü ve antibakteriyel etkiler gibi çeşitli faydalar sunan elma sirkesinin antioksidan özelliği oldukça yüksektir.

Bu nedenle birçok ilacın gösterdiği etkiye sahip olan elma sirkesini çeşitli hastalıkları önlemek ve hastalıkların olası etkisini azaltmak için tüketebilirsiniz.

Ancak elma sirkesini tek başına içmeniz önerilmez çünkü elma sirkesi, saf halde tüketildiğinde midenizde ekşimeye neden olur.

Mide problemlerini önlemek ve diğer hastalıklara çare bulmak için elma sirkesini içme suyuyla inceltmeniz daha sağlıklı sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır. Bunun için 1 tatlı kaşığı elma sirkesini bir bardak suyun içine ekleyip karıştırmanız yeterli.

Peki yatmadan önce içeceğiniz sadece bir çay kaşığı sirkenin faydalarını biliyor musunuz? Elma sirkesi içmenin faydaları nelerdir, nasıl içilir? Gelin bu sorulara hep birlikte yanıt bulalım.

ELMA SİRKESİ İÇMENİN 11 MUCİZEVİ FAYDASI

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR

Bolca C vitamini içeren elma sirkesi tüketildiğinde bağırsaklar uyarılır ve çalışmaya başlar.

Son günlerde kabızlık ya da şişkinlik gibi problemler yaşıyorsanız yemekten sonra 1 bardak elma sirkesiyle karışık su için. Böylece bağırsaklarınız hareketlenecek ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

PARAZİTLERİ TEMİZLER

Zaman zaman vücudun belirli bölgelerinde parazitler oluşabilir. Genellikle bağırsaklarda üreyen bağırsak parazitleri, kişiyi zor durumda bırakır.

İshal, karın ağrısı ve kaşıntı gibi şikayetlerle meydana gelen parazitleri temizlemenin en doğal yolu elma sirkesi içmektir.

AĞRILARI HAFİFLETİR

Elma sirkesi, yapısında bulunan antioksidanlar sayesinde vücudunuzdaki ağrıları dindirir.

Kan dolaşımını hızlandırır ve ağrı hissedilen bölgeyi rahatlatır. Kendinizi kötü hissettiğiniz günlerde elma sirkesi içerek ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLER

Diyelim ki ağız kokusundan muzdaripsiniz ve bir türlü bu kokuyu gideremiyorsunuz. Burada da yardımınıza elma sirkesi koşuyor.

Bakteriler ağız kokusunun ana nedendir ve elma suyu sirkesi onları savaşır. Eğer sabah kötü bir ağız kokusu ile uyanıyorsanız, ağzınızda oluşan kokuyu engellemek için uyumadan hemen önce 2 çorba kaşığı elma sirkesi ve 1 su bardağı ılık su karışımı içmeniz önerilir.

Ayrıca 1 bardak elma sirkesi ve ılık su karışımı içmek, ağız içinde oluşacak iltihabı da engeller.

ŞİŞKİNLİĞİ VE HAZIMSIZLIĞI ÖNLER

Elma sirkesinin asidik yapısı, karın şişkinliğine ve hazımsızlığa iyi gelerek, hazımsızlığa bağlı uyku sorunlarını önler.

Bunun için yapmanız gereken şey, bir bardak oda sıcaklığındaki içme suyuna bir çay kaşığı bal ve bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyerek tüketmek. Yatmadan yarım saat önce içebilirsiniz.

VÜCUDU TOKSİNLERDEN ARINDIRIR

Toksinler, vücudunuza zarar veren ve vücudunuzu oldukça yoran maddelerdir. Eğer ödem, ağrı, iltihap ya da ağırlık hissediyorsanız elma sirkesini suya ekleyip içme zamanınız gelmiş demektir.

Elma sirkesi içerek vücudunuzu toksinlerden doğal şekilde arındırmış olacaksınız. Böylece kendinizi daha iyi hissederken sağlıklı bir bedene de kavuşacaksınız.

KİLO KAYBINI DESTEKLER

‘’Yatmadan önce elma sirkesi içmek zayıflatır mı?’’ sorusu, diyet yapan pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Bazı bilimsel çalışmalar, elma sirkesinin kilo kaybına yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Sirkenin içinde bulunan asetik asit, yağ depolanmasını azaltır, iştahı bastırır, sindirimi yavaşlatır, yağ yakımını artırır ve açlık hormonlarının salınımını geciktirir.

Bu nedenle uykudayken yağ yakımının devam etmesi için yatmadan önce elma sirkesi içebilirsiniz. Ayrıca daha rahat uyumanıza da destek olacaktır.

ENFEKSİYONU GİDERİR

Antibiyotik etkisi oldukça yüksek olan elma sirkesi, enfeksiyon durumunda destek olarak içilebilir.

İdrar yolu enfeksiyonu gibi zorlu durumlarda, her sabah 1 bardak suyla karışık elma sirkesi tüketilmelidir. Vücudu arındıracağı için idrar yolunda oluşan enfeksiyonun da atılmasını kolaylaştıracaktır.

STRESE İYİ GELİR

Elma sirkesinin mucizevi faydaları arasında stresi yok etmek de yer alıyor.

Eğer antidepresan özelliği olan bir içecek arıyorsanız elma sirkesini tercih edebilirsiniz. Her gece uyumadan önce elma sirkesi tüketmek, kaygı ve stresi yok eder.

MİDE PROBLEMLERİNE İYİ GELİR

Elma sirkesi, suyla beraber tüketildiği takdirde mide enzimlerini düzenler.

Midede yanma, şişkinlik ve ağrı gibi problemleri doğal yollarla önlemek istiyorsanız düzenli olarak ve ölçüye dikkat ederek elma sirkesi tüketebilirsiniz.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Yüksek kan şekeri düzeyleri uykusuzluğa neden olabilir. Elma sirkesi kan şekerini düşürmek ve insülin artırmak için tüm özelliklere sahiptir. Bunun için yatmadan hemen önce 2 çorba kaşığı tüketin.

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Elma sirkesi, diş minelerine zarar verebilir. Bunun yanı sıra mide bulantısı, asit reflü gibi olumsuz etkilere ve potasyum seviyenizi düşüren bazı ilaçlarla etkileşime neden olabilir.

Negatif yan etki riskini azaltmak için elma sirkesini seyreltin ve yatmadan en az 30 dakika önce için. Ayrıca içecek olarak tüketmenin yanında salatalarda ve deniz mahsullerinde de kullanabilirsiniz.

EDİTÖR NOTU: Diyabet ilacı gibi sürekli kullandığınız bir ilaç varsa ve bazı sağlık problemleri yaşıyorsanız, elma sirkesini tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.