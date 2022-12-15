Uyumadan önce parmağınıza sarımsak sararsanız... Sabah öyle bir etkisi var ki!

Uyumadan önce parmağınıza sarımsak sararsanız... Sabah öyle bir etkisi var ki!

Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, geceleri rahat uyumanıza da olanak sağlıyor. Eğer geceleri sarımsak sargısı yaparsanız, uyku dışında da birçok sorunu çözebilirsiniz.

Vücutta oluşan hastalıkların önüne geçmek için deneyebileceğimiz birbirinden farklı yöntemler var. Bu doğal yöntemler sayesinde, hastalıkların önüne geçebiliriz.

Eğer devam eden bir hastalığımız varsa ve çok ciddi değilse, yine doğal yöntemleri deneyebiliriz. Ancak kanser gibi ciddi sorunlarla baş başaysanız, mutlaka tedavi sürecini uzman bir doktor eşliğinde yürütmeniz gerekiyor.

Ancak hastalıklarınız kanser kadar ağır değilse, sarımsağın faydalarından yararlanabilirsiniz. Vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi yapan sarımsak, yemeklere ise mükemmel bir lezzet veriyor.

İdrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelen sarımsak, bağırsakların düzenli çalışmasını da sağlıyor. Bu sayede vücutta biriken toksinlerin de dışarı atılmasına yardımcı oluyor.

Gece ise uyku sorunu yaşayanlara derman oluyor. Yoğun geçen bir gün ve stres, uykusuzluğa neden oluyor. Kafamızdan asla gitmeyen düşünceler, uykusuzluğu tetikleyebiliyor.

Bu düşüncelerden nedeniyle uyku sorunu yaşayanlar, gece yatmadan sarımsağı parmağına sarsın ve uyusun.

Sarımsağı parmağınıza sararsanız...

Yatmadan önce baş parmağınıza ortadan ikiye böldüğünüz sarımsaklardan birisini üste bakacak şekilde parmağınıza sarın.

Bir bantla sarımsağı sabitleyin.

En az 4 saat elde kalmasına özen gösterin.

Mümkünse 30 dakika ya da 60 dakikada bir bastırarak ovun.

Yatmadan önce uygulayamıyorsanız, gün içinde deneyebilirsiniz.

Faydası nedir?

Sarımsak sargısı yapmak, enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda soğuk algınlığı ve boğaz ağrısına da iyi gelir.