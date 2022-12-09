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    Uyurken ayaklarınıza muz kabuğu sarın! 1 gecede inanılmaz değişim...

    Kuru ve çatlamış ayakları pamuk gibi yapacak bir yöntemi açıklıyoruz: Muz kabuğu maskesi...
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 13:53
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    Uyurken ayaklarınıza muz kabuğu sarın! 1 gecede inanılmaz değişim...

    Bakımsız ayaklar sağlık problemine yol açar.

    Uzun saatler ayakkabıların içinde havasız kalan ayaklar, kurur ve kolayca çatlar.

    Ayaklara bakım yapılmaması durumunda ise koku, mantar, siğil ve nasır gibi farklı sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

    Eğer ayaklarınızda hem sağlığınızı tehdit eden hem de estetik görünmeyen problemler varsa, doğal ve ekonomik bir yöntemle kurtulabilirsiniz.

    Afiyetle yedikten sonra kabuklarını çöpe gönderdiğiniz muz, bu konuda en büyük destekçiniz olacak.

    Muz kabuğu ise B, C vitamini, demir ve antioksidan içermektedir. Siz de muzu yedikten sonra kabuklarını atıyorsanız, vazgeçin. Muz kabuğunun şaşırtıcı faydalarını öğrendikten sonra, bir daha atmayacağınızı düşünüyoruz.

    Uyurken ayaklarınıza muz kabuğu sarın! 1 gecede inanılmaz değişim... #1

    Ayaklara muz kabuğu sarmanın faydası

    Muz kabuğunun nemlendirici özelliği topuklarda oluşan sertleşmiş nasırlara iyi gelir.

    Uygulama için gece yatmadan önce muz kabuğunu topuk bölgesine yerleştirin ve bandajla hafifçe sarın. Ardından çorabınızı giyin ve bir gece bekletin. Sabah kalktığınızda bandajı açarak topuklarınızı ılık suyla yıkayın.


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