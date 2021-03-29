Uyuz hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı nasıl geçer, tedavisi var mı?

Uyuz hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı nasıl geçer, tedavisi var mı?

Kaşıntı belirtisiyle ortaya çıkan uyuz hastalığında geçen yıllara oranla artış gözlemlendi. Karantina sürecinde evdeki insanların birbirleriyle temasının artması sonucu yayılan uyuz hastalığı nedir?

Temas yoluyla bulaşan uyuz hastalığındaki vaka artışlarının koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerde kapalı kalan insanların, özellikle geniş ailelerin birbirleriyle temasının artması sonucu yayıldığı belirlendi.

Hastanelerde son dönemlerde yaşanan uyuz vakalarındaki artış dikkatlerden kaçmadı. Özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösteren uyuz hastalığının son derece bulaşıcı olduğu belirtildi.

Peki, uyuz hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı nasıl geçer, tedavisi var mı?

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Uyuz hastalığına neden olan mikroskobik 8 bacağı bulunan akarlardır. Tıp dilinde 'Sarcoptes Scabiei' olarak bilinmektedir. Kişiden kişiye temasla yayılan uyuz rahatsızlığının aile içerisinde bulaşma seviyesi dışarıdaki ortama göre daha kolaydır.

Dünyada özellikle gelişmemiş bölgelerde oldukça yaygın olarak görülen bu hastalık, cildin üst katmanına yerleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Mikroskopla görülebilen akar ismi verilen canlılar, ciltte tüneller açıp ilerlemekte ve kaşıntı, döküntü ve hassaslaşmaya neden olmaktadır.

UYUZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uyuz hastalığı bulaşan kişilerde vücudun ilk tepkisi, bulaşma döneminden yaklaşık 4 hafta sonra ortaya çıkmaktadır.

Uyuz olan kişide çok sayıda belirti görülebilmektedir. Belirtiler görülmeye başlandıktan hemen sonra teması en aza indirerek uzmanla görüşülmelidir.

Uyuz hastalığının en yaygın ve bilinen belirtisi kaşıntıdır. Bunun yanında kabarcıklar ve sivilce benzeri şişkinlikler ortaya çıkabilir. Hastalığın henüz ilk evresinde deride döküntüler yaşanabilir.

UYUZ NASIL GEÇER?

Uyuz kendiliğinden geçen bir hastalık türü değildir. Bu, uyuz akarlarının vücudu terk etmemelerinden kaynaklanmaktadır. Hastalığın tedavisi, akarları öldürebilen ilaçların kullanımıyla mümkündür.

UYUZ HASTALIĞI TEDAVİSİ

Uyuz hastalığı tedavisine başlamadan önce çeşitli teknolojik testlerle veya hasta öyküsü alınarak hastalığın teşhisi yapılır.

Uzmanlar uyuz hastalığı için çeşitli ilaçlar reçete edebilirler. Bunlar arasında en yaygın olanları losyon ve kremlerdir. Bu losyon ve kremler, tüm vücuda sürüldükten sonra 15 saat beklenir ve vücut iyice durulanır.

Bunun yanı sıra kaşıntıyı en aza indirmek için uzmanlar tarafından bazı kaşıntı giderici ilaçlar reçete edilebilir.

Uzmanlar tarafından uyuz tedavisinde, bazı doğal bitkilerin de kullanılabildiği belirtilir. Ancak tavsiye alınmadan herhangi bir ilaç kullanılmamalıdır.