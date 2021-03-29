Uzamış Covid-19 sendromu nedir? Uzamış koronavirüs sendromu belirtileri..

Uzmanlar tarafından Long Covid/Uzamış Koronavirüs olarak tanımlanan yeni bir sağlık sorunu ortaya çıktı. Hafıza kaybı belirtisiyle görülen uzamış koronavirüs nedir, belirtileri nelerdir?

Koronavirüs pozitif çıkan hastaların atlattıktan sonra da sağlık sorunları devam edebiliyor.

Virüsün mutasyona uğramasıyla etki alanlarının da genişlediği ve başka hastalıkları da tetiklediği görülüyor.

Test sonuçları negatife dönen hastaların semptomlarının devam etmesi, uzamış koronavirüs sendromu olarak tanımlanıyor.

Peki Uzamış COVİD-19 nedir, belirtileri nelerdir?

UZAMIŞ COVİD-19 SENDROMU NEDİR?

Koronavirüse neden olan virüs hafif, kısa süreli semptomlarla, akut solunum yolu hastalığı veya bazen hiç semptomsuz olarak atlatılabilirken bazı kişilerde enfeksiyondan sonra uzun süreli semptomlar devam ediyor.

Bu duruma uzamış koronavirüs adı veriliyor.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, Uzamış Yeni Tip Koronavirüs Sendromu'nun bazı hastalıkları tetiklediğini belirterek, "Sendromunuz varsa test sonucu negatife dönse de iş bitmiş değil. Mutlaka tedavi edilmesi, bağışıklık sisteminin düzenli olarak güçlü tutulması gerekiyor." dedi.

UZAMIŞ KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Bazı hastaların, test sonucu negatife dönmesine rağmen öksürük, göğüs, kas, sırt ve eklem ağrılarının, halsizlik ve yorgunluk, kişinin kendisini iyi hissetmeme gibi belirtilerinin devam ettiğini vurgulayan Usta, "Bu belirtiler 3 ile 6 ay devam edebiliyor. Bazen bu süreç 6 ayı da geçebiliyor. Bu, vücudun bağışıklık sisteminin Kovid-19'a hala reaksiyon gösterdiğinin bir belirtisidir. Dolayısıyla Kovid-19'u geçiren hastaların mutlaka bu semptomlarını kontrol ettirmeleri, bu dönemde vücudu destekleyici D, C ve çinko gibi vitaminler alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Herkesin sağlığına dikkat etmesi, Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğini anlatan Usta, "Tedbirlere uyulmadığında sonuçları da ağır oluyor. Uzamış Kovid-19 Sendromu'na çok dikkat edilmeli çünkü başka hastalıklara davetiye çıkarıyor. Kalp problemlerinden tutunuz nörolojik problemler, depresyon ve kaygı bozukluğuna kadar birçok hastalığı tetikleyebiliyor. Hastayı çok rahatsız eden önemli bir durumdur." ifadelerini kullandı.