Üzerlik tohumu nedir, faydaları nelerdir? Üzerlik tohumu nasıl kullanılır?

Nazar otu olarak da bilinen üzerlik tohumu, beyaz çiçekli bir bitkidir. Tohumu çay şeklinde tüketilebilen üzerlik otunun, yakılarak evden kötülükleri uzaklaştırdığı ve nazarı aldığına inanılmaktadır.

Tarihi M.Ö 400'lü yıllara kadar uzanan üzerlik tohumunun insan psikolojisine iyi geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda üzerlik tohumundan elde edilen yağlar, fiziksel rahatsızlıkların alternatif tedavisinde de kullanılmaktadır.

Nazarlardan koruduğuna ve kötü enerjiyi uzaklaştırdığına inanıldığı için nazar otu ismini almıştır.

Üzerlik otu, Hz. Peygamberin (sav) hadisinde geçmektedir. Peygamberimizin söz konusu hadisi şu şekildedir:

"İki acı şeyde, sabır ve üzerlik otunda ne şifa vardır biliyor musunuz?"





ÜZERLİK TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Üzerlik tohumunun birçok faydası bulunmaktadır. Dikkat dalgınlığı ve konsantrasyon güçlüğü yaşayan kişilerin üzerlik tohumu çayı ve tütsülerini kullanmaları önerilmektedir. Hz. Peygamberimizin hadisine konu olan üzerlik tohumunun başlıca faydaları şu şekildedir:

Halsizlik şikayetlerini azaltır.

Hazımsızlığa iyi gelir.

Sinir sistemini uyarıcı etkisi bulunur.

Stres ve depresyon gibi olumsuz durumları önler.

Üst solunum yolları özellikle burun tıkanıklığı için oldukça yararlıdır.

Grip, nezle gibi pek çok hastalığın oluşumunu engeller.

Öksürüğün geçmesine destek olur.

Balgamı söktürür.

Alerjik reaksiyonların azalmasında etkilidir.

Hormonların sağlıklı bir şekilde salgılanmasına yardımcı olur.

Adet döneminin düzensizliğini giderir.

Saçın köklerini güçlendirerek hızlı uzamasına yardımcı olur.

Bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Bağırsaklarda oluşan parazit, bakteri ve kurtların yok olmasına yardımcıdır.

Strese bağlı olarak yaşanan uyku sorunları ve baş ağrılarını giderir.

Hafızayı güçlendirir.

İltihaplanmaların çok daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Sulu egzama hastalığına olumlu etkileri bulunur.

ÜZERLİK TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Üzerlik tohumu, çay olarak tüketiebildiği gibi tütsü olarak da kullanılmaktadır.

Üzerlik Tohumunun Bitki Çayı Şeklinde Kullanımı

2 su bardağı suyun içine 1 yemek kaşığı üzerlik tohumu ekleyin ve kaynatın. Demlenmesi için 6-7 dakika kadar bekleyin. Demledikten sonra süzüp içebilirsiniz.

Üzerlik Tohumunun Nazara Karşı Kullanımı

Eski bir inanışa göre, üzerlik otunun yakıldığında, evdeki kötü enerjiyi aldığına ve nazara karşı koruma sağladığına inanılmaktadır.

Aktardan aldığınız üzerlik tohumunu bir tavaya koyun içine bir tutam tuz ekleyin ve ocakta yakmaya başlayın. Yanmaya ve duman çıkmaya başladığında evin içinde gezdirebilirsiniz.