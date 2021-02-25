Uzmanı açıkladı: Maskeler 1 sene daha hayatımızda olacak

Salgınla birlikte günlük yaşamın parçası haline gelen maskenin, 2022'nin ilk aylarına kadar kullanılacağını belirten Prof. Dr. Tekin, "Maskeye olan hassasiyetimizin ön planda olması gerekiyor" dedi.

Küresel koronavirüs salgınıyla mücadele, aşılama çalışmalarıyla devam ediyor. Salgınla birlikte günlük hayatımıza giren ve koronavirüsle mücadelede büyük önem taşıyan maske kullanımının ne zamana kadar devam edeceği de merak konusu oluyor.

"SALGIN 2022'NİN BAŞINA KADAR DEVAM EDECEK"

Maskelerin, 2022 yılının başına kadar günlük yaşamda olacağını söyleyen Prof. Dr. Recep Tekin, maskenin hayatımızdan çıkması için henüz erken olduğunu bildirdi. Vaka sayılarındaki düşüşe dikkat çeken Tekin, "Vaka sayılarında düşüş yaşansa bile sıfıra inmedi. Şu an mutasyonlu virüsün konuşulduğu dönemde maskenin hayatımızda olması olağan bir durum. DSÖ’nün açıkladığı gibi salgın, 2022'nin başına kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

"AŞILAMA SAYISI ARTTIĞINDA MASKEYİ BIRAKABİLİRİZ"

Vakaların azalmaya başladığı bu dönemde, bunu sürdürebilmek için maskeye olan hassasiyetimizin daha da ön planda olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tekin, "Yakında sınırlı normalleşme de olacak. Bu süre içerisinde en önemli koruyucumuz maskedir. Maske hayatımızda olacak, mesafe ve hijyen kurallarına normalleşme başlasa bile devam edeceğiz. Vaka sayılarının azalmış bir şekilde devam etmesine katkı sağlamış oluruz." dedi.

Vaka sayılarının hâlâ negatif duruma gelmediğinin altını çizen Tekin, "Aşılama sayısı artarak, vaka sayılarında düşüş yaşandığında o zaman maskeyi hayatımızdan çıkarma durumunu konuşabiliriz." dedi.