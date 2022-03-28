Uzmanı uyardı: Tatlıda glikoz şurubu kullanılmamalı

Tatlılarda kullanılan glikoz şurubuna dikkat çeken Prof. Dr. Zekai Tarakçı, ürünün kristal şekerin yerini tutmadığını belirtti.

Tatlılarda kullanılan un, irmik ve yağ kalitesi, sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekai Tarakçı, tatlılarda sıklıkla kullanılan glikoz şurubu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapısı değiştirilmiş bir tatlandırıcı olan glikoz şurubunun tatlılarda kullanılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tarakçı, şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayında tatlı ve diğer gıdaların tüketimi ve üretimi artıyor. Bu nedenle daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Bu anlamda kontrollerin arttırılması, üretim yerlerinin takip edilmesi ve sofralara gelene kadar tüm aşamaların denetlenmesi gerekiyor.

“GLİKOZ ŞURUBUNUN TATLILARDA KULLANILMASI DOĞRU DEĞİLDİR”

Glikoz, şeker yerine çıkartılmış bir ürün. Tüm kristal şekerin yerine kullanılıyor. Sıvı şekilde kullanıldığı için kolay uygulanabiliyor. Teknolojik olarak nişastayı glikoz şurubu haline çevrilmiş ve kolay üretiliyor ancak hiçbir zaman pancardan üretilen kristal şekerin yerini tutmuyor ve karşılamıyor. Enerji bakımından da düşük, tatlılığı da yine farklı ve kalitesi düşük oluyor. Glikoz şurubunun tatlılarda kullanılması doğru değildir. Bunlar yapısı değiştirilmiş şekerlerdir. Yapısını değiştirirken enzim ve asitle yapıyorlar. Organik asitler kullanılıyor ve bu da tadı etkiliyor. Yapısı değiştirildiği için kullanılmaması daha uygun. Doğrusu pancardan üretilen kristal şekerin kullanılması.





“DOĞRU OLAN KRİSTAL ŞEKERİN KULLANILMASI”

Türkiye’nin her tarafından pancar şekeri üretiliyor. Hem özel sektör hem de devletimizin şeker fabrikaları tarafından üretimi sağlanıyor. Doğrusu kristal şeker kullanılması ve uygun oranda kullanılması. Şeker yerine glikoz şurubu kullanılırsa ve tereyağı yerine margarin kullanılırsa düşük kaliteli bir ürün elde edilmiş olur ama margarin yerine eritilmiş tereyağı, glikoz şurubu yerine de kristal şeker kullanılırsa hem kaliteli ürün elde edilmiş olur hem de insan sağlığı için önem arz eden bir ürün ortaya çıkmış oluyor.”

“KULLANILAN YAĞI BİRKAÇ KEZ YAKIP SÜZENLER OLABİLİYOR”

Tatlı, pasta ve unlu mamuller üreten Şaban Ali Çamkerten, Ramazan ayında tatlıya olan rağbetin 5 kat arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tatlı satışları bire 5 artıyor ve insanların canı tatlı çekiyor. Ramazan ayında tatlı çeşitlerimizi artırıyoruz. Tatlı konusunda müşterilerimizin hassasiyetle dikkat etmeleri gerekiyor. Çok ucuz tatlıya kaçmamak kaydıyla tatlılarını alsınlar. Tatlının bir bedeli var, biz de o bedelin karşılığında ince dokuyup sık eleyerek vatandaşların da alım gücünü hesaplayıp üretim yapmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımız glikoz şurubu olan tatlılara dikkat etsin. Tatlılarda kullanılan glikoz şurubu geniz yakar, insanlarımızın bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Kullanılan yağ ve diğer malzemelerin kaliteli olması gerekiyor. Ucuz baklavada şeker yerine glikoz şurubu kullanıldığı için ve kullanılan yağı birkaç kez yakıp süzenler olabiliyor, bu da koku veriyor ve tatlıyı yedikten sonra insanların midesini yakıyor. Şeker asla başka bir şekilde kullanılmaması gerekiyor.”