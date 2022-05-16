Uzmanından bahar alerjisi uyarısı: Kontrol edilemediğinde astıma dönüşebilir

Alejik rinit veya saman nezlesi şikayetlerinin baharın gelmesiyle artışa geçtiğini belirten Dr. Bulut, kontrol edilemediği noktada astıma yol açabileceğini belirtti.

Baharın gelmesiyle birlikte astım şikayetleri de artış gösterdi.

Saman nezlesi olarak da bilinen alerjik rinitinin tetiklenmesi şikayetleri artırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Fuat Bulut, alerjik rinit gelişim için risk faktörlerini anlattı.

DHA’nın haberine göre; dünyada en sık rastlanan alerjik hastalıklardan birinin bahar nezlesi olduğunu söyleyen ve kontrol edilmediğinde astıma neden olabildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Fuat Bulut şu ifadeleri kullandı:

“Ailede alerji ve/veya astım öyküsü, anne sütü almamış olmak, pozitif alerjik deri testinin olması, hayvan ve toz akarları gibi kapalı mekan alerjenlerine maruz kalma, sigara içimi, emzirme döneminde belirgin kilo kaybı, belirgin hayvansal yağ tüketimi, sanayileşmenin artması. Mevsimsel alerjik rinitte ilk belirtiler genellikle çocukluk ve genç erişkin çağda ortaya çıkar. Alerjenler burun yoluyla girdikten sonra 15-30 dakika sonra alerjik reaksiyon başlar. Daha sonra bunlara yönelik bazı kimyasal maddeleri vücut salgılar. Sonrasında ise burun mukozasında şişme, iltihap, aşırı mukus üretimi ve burun tıkanıklığı ortaya çıkar.

Alerjik rinit belirtileri

Burun ve boğazda kaşıntı ve yanma, burun kanaması (çocuklarda sık), burun akıntısı, sık hapşırık, gözlerde sulanma, burun tıkanıklığı, kulak tıkanıklığı, baş ağrısı, halsizlik, göz altlarında şişlik, öksürüktür.





Korunmanın püf noktaları

Tedavide amaç etkenin bulunduğu ortamlardan uzak durulmalıdır. Bununla birlikte kullanılan tedavi tolere edilebilen ve ciddi yan etkisi olmayan bir tedavi olmalıdır. Alerjen etkenin bulunduğu ortamlardan uzak durulmalı, ancak böyle bir ortamda bulunmak gerekiyorsa maske takılmalıdır. Polenlerin olduğu mevsimlerde pencereler kapalı tutulmalıdır. Odanın hava temizliği ve nemi önemlidir. Klimanın filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. Sigaradan uzak durulmalıdır.”