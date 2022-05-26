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    Uzmanından, doğurganlığı artırmak için doğru beslenme önerileri

    Kısırlığın önlenmesinde beslenmenin öneminin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Albayrak, vitamin ve minerallerin doğurganlığı artırmada önemli bir faktör olduğunu vurguladı.
    • 26.05.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:55
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    Uzmanından, doğurganlığı artırmak için doğru beslenme önerileri

    Vitamin ve mineraller, kadınlarda doğurganlığı artıran önemli faktörler olarak  ön plana çıkıyor…

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Eray Albayrak, doğurganlığı artıran beslenme önerilerini açıkladı.

    İdeal vücut ağırlığının korunmasının, yumurtlama bozukluklarından kaynaklanan kısırlığın önlenmesinde oldukça etkili olduğuna dikkat çeken Uzman Eray Albayrak, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Beslenme alışkanlıklarının yalnız kadınlar da değil erkekler içinde önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

    “Beslenme alışkanlıklarının; hem erkek hem de kadın doğurganlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğine dair artan sayıda kanıt gösteren bilimsel çalışma var. Düşük kilolu olma ve daha büyük ölçüde aşırı kilolu ve/veya obez olma durumu, artan kısırlık riski ile ilişkilidir.

    Kısırlığın önlenmesinde, endüstriyel ürünlerden uzak durmak önemli

    İnsülin direnci, yumurtlamayı bozabilecek önemli bir patojenik mekanizmadır. Esas olarak, bitkisel yağlardan elde edilen tekli doymamış yağ asitlerinin; yani avokado, fındık, fıstık, kanola yağı, zeytinyağının yeterli alımının yanı sıra endüstriyel olarak üretilen kek ve tatlılarda, cipslerde, fastfoodlarda, toz çorbalarda ve margarinlerde bulunan doymamış yağ asitlerinin trans izomerlerinden kaçınılması, kadınlarda kısırlığın önlenmesi adına etkili olabilir."

    Uzmanından, doğurganlığı artırmak için doğru beslenme önerileri #1

    “Yeterli antioksidan alımı, kadın üreme fonksiyonlarını destekler”

    B12 vitamini eksikliğinden kaçınmak gerektiğini ve gereksinim dahilinde takviye olarak kullanılmasının, erken düşüklerin önlenmesinde önemli rol oynadığını belirten Eray Albayrak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

    “Hayvansal protein kaynakları yerine bitkisel protein seçimi, diyetin glisemik yükünün azaltılması yani basit karbonhidratlardan uzak durulması, bunlar örneğin şeker, beyaz ekmek, pirinç, gofret, bal gibi besinlerdir fazla sıklık ve porsiyonda tüketilmemesi, demir ve folik asit içeren besin desteklerinin kullanılması da faydalı olabilir.

    Yeterli antioksidan alımı da kadın üreme fonksiyonlarını destekler. Örneğin; selenyum, astaksantin gibi antioksidan öğeler takviye olarak alınabilir. Yine antioksidan kapasiteye sahip A vitamininden zengin yumurta sarısı, karetonoid zengini yeşil yapraklı sebzeler, kayısı, havuç, domates, C vitamininden zengin narenciye, karnabahar, brokoli, kuşburnu ve E vitamini kaynağı ceviz, fındık, badem, fıstık gibi yağlı tohumlar ve bunlardan elde edilen yağlar, kuru baklagiller, buğday rüşeymi besinlerine beslenme düzeninde yer vermek doğurganlık kapasitesini artırmada oldukça etkilidir.”


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