Uzmanından kene uyarısı: Fark edildiği anda, acil servise başvurulmalı

Kene ısırmalarının ağrısız olması nedeniyle erken fark edilmediğini belirten Altıntop, vücutta kenenin tespit edildiği anda acil servise başvurulması gerektiğini söyledi.

Havaların ısınması ve nem oranlarının artmasıyla birlikte, kene riski de dikkat edilmesi gereken konular arasında yer aldı.

Kene ısırmalarına karşı vatandaşları uyaran Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, kene ısırığının ağrısız olması nedeniyle vatandaşların hemen fark edemediğini belirtti.

İHA’nın haberine göre Altıntop, şu açıklamaları kullandı:

“Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA); kenenin üzerinde taşıdığı parazitleri iğnesi ya da ısırdığı yerdeki durum nedeniyle vücuda aktarmasıdır. Genellikle nemli ortamlarda, çayırlı alanlarda, kırsallarda kene ısırmaları görülebilir. Kene ısırmaları ağrısızdır. Ağrısız olduğu için bireyler kene ısırmasını fark etmezler. Kene ısırığını fark ettiklerinde ise üzerinden birkaç gün geçmiş olabilir. Bu tehlikeli bir durum.





“Keneyi biz acil servislerde, elimizdeki özel aletlerle, yöntemle çıkarıyoruz”

Keneyi tespit ettiklerinde keneyi kendilerinin çıkarmaması gerekiyor. Çünkü iğnesi içinde kaldığında orada ciddi bir reaksiyonla beraber ciddi alerjik reaksiyonlara kadar ilerleyen bir duruma neden olabilir. Keneyi biz acil servislerde, elimizdeki özel aletlerle, yöntemle çıkarıyoruz ve gerekli gördüğümüz durumlarda bunları incelemeye gönderiyoruz. Ancak hastalar geldiğinde kan sayımı istiyoruz.

“Dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz"

Kan sayımında trombositlerinde bir düşüş olup olmadığına bakarak polikliniklerimize yönlendirerek tedavilerini düzenliyoruz. Devam eden takipte trombositlerinde düşüklük tespit edilen hastalar, eğer 1’inci basamak sağlık kurumunda ise mutlaka 2’nci basamak aağlık kurumlarına gönderilmesi gerekmektedir. Burada uzmanlarımız devreye giriyor. Gerekli durumlarda hastanın izole edilerek servislere yatırılması gerekiyor ve uzun bir takip süreci var. Bu açıdan toplumumuzun bu konuda bilinçli olmasını, kırsal bir alana gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini öneriyorum. Tespit ettiklerinde panik yapmadan, tahriş etmeden, dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz.”

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, her kenenin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne neden olmayabileceğini, vatandaşın panik yapmadan acil servislere başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.