Uzmanından sedef romatizması uyarısı

Sedef hastalığı yaşanmadığı durumlarda da ortaya çıkabilen sedef romatizması hakkında bilgi veren Uzman Dr. Yeliz Zahiroğlu, önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Toplumda her yüz kişiden bir-iki kişide sedef hastalığı görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Yeliz Zahiroğlu, sedef hastalığının ciltte, saçlı deride beyaz, pullu döküntüler yapabilen bazen de kızarık ve kabarık lezyonlar ile seyreden bir hastalık olduğunu,.tırnakları ve tırnak diplerini de tutabileceğini söyledi. Tırnaklarda yüksük benzeri delik delik görüntüler oluşabildiğini ifade eden Zahiroğlu, sedef hastalığının ayrıca tırnağın deriden ayrılması, tırnak ve deri arasında pullu lezyonların oluşması şeklinde de ortaya çıkabileceğini söyledi.

Sedef hastalarının 3’te 1’inde sedef romatizması görülebildiğini kaydeden Uzm. Dr. Zahiroğlu, sedef hastalığının genellikle romatizmadan önce başladığını söyledi. Sedef hastalığı ve romatizmanın aynı anda da ortaya çıkabileceğini belirten Zahiroğlu, "Sedef hastalığı romatizmadan yıllar sonra da ortaya çıkabilir. Sedef romatizması, yukarıda bahsettiğimiz bulguları olan hastalarda görülebildiği gibi kendisinde sedef hastalığı olmasa da kan bağı bulunan kişilerde sedef hastalığı olması durumunda da görülebilir.” şeklinde konuştu.

SEDEF HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Hastalığın kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görüldüğünü ve 30-50 yaş aralığında daha sık ortaya çıktığını ifade eden Uzm. Dr. Zahiroğlu, sedef romatizmasının çocuklarda ve ileri yaş grubunda da görülebildiğini söyledi.

Sedef hastalığının belirtileri ve bulgularının çok çeşitli olduğunu dile getiren Zahiroğlu, "El parmaklarındaki eklemlerde şişlik yapabilir, her iki elin eklemlerinde aynı anda şişlik yapabilir, dizde, ayak bileklerinde ağrı ve şişlik, topuk ağrıları, parmaklarda sosis gibi şişlikler ile ortaya çıkabilir. Bel ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı olabilir.” dedi.

Sedef hastalığının belirtilerinin çeşitli hastalıklarla karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Uzman Dr. Zahiroğlu, benzer bulgulara sahip olan hastaların Romatoloji uzmanları tarafından kapsamlı bir muayene ve değerlendirmeden geçmelerini önerdiklerini belirterek, “Sadece sedef hastalığı olan hastalar krem, merhem ve yapma ilaçlar gibi lokal tedaviler ile tedavi olabilirlerken, sedef romatizması olan hastalar, sistemik tedavilerden fayda görebilmektedirler. Bazen de eklem içine ve tendon çevresine enjeksiyonlar yapmak gerekebilir.” ifadelerini kullandı.