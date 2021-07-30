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    Uzmanlar halkı aşı olmaya davet ediyor

    Zonguldak Tabip Odası, koronavirüs vakalarının kentlerinde arttığını dile getirerek yeni dalgadan en çok aşısızların etkileneceğini bildirdi.
    • DHA
    • 30.07.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 14:33
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    Uzmanlar halkı aşı olmaya davet ediyor

    Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, kentte günlük 85'leri bulan koronavirüs vaka sayılarında, artış eğiliminin devam ettiğini belirterek, koronavirüs servisleri ve polikliniklerinde de yoğunluğun arttığını söyledi.

    Prof. Dr. Kargı, yeni dalganın aşı olmayanların dalgası olacağını ve en çok aşı olmayanların etkilenmesinin beklendiğini söyledi.

    VAKA SAYILARI ZONGULDAK'TA DA YÜKSELME EĞİLİMİNDE

    Prof. Dr. Eksal Kargı, Türkiye'de son günlerde artan vaka sayılarının Zonguldak'ta da yükselme eğiliminde olduğunu ifade etti.

    Uzmanlar halkı aşı olmaya davet ediyor #1

    AŞILANMA EN ETKİN MÜCADELE

    Günlük vaka sayılarının tam kapanma verilerine ulaştığını belirten Kargı, koronavirüsle mücadelede aşılanmanın en etkin mücadele olduğunu söyledi.

    “VİRÜS TEKRAR 'BEN BURADAYIM' DİYOR”

    Prof. Dr. Kargı, kentte koronavirüse yakalanan her 3 kişiden 2'sinin aşı olmayanlardan oluştuğunu ifade ederek, "Koronavirüs vaka oranları artışı sürüyor. Sıcak havalarla ve normalleşmeyle birlikte virüsün bittiği gibi bir algı oluştu. Ancak virüs tekrar 'ben buradayım' diyor. Tam kapanma verilerine geri döndük.

    Uzmanlar halkı aşı olmaya davet ediyor #2

    DELTA VARYANTI ÇOK DAHA BULAŞICI

    Delta varyantı olarak adlandırdığımız en son mutasyon çok daha bulaşıcı ve çok daha tehlikeli. En etkin mücadeleyse aşılanma. Bu yeni dalga, aşı olmayanların mücadelesi olacak. Delta varyantından en çok aşı olmayanların etkileneceğini düşünüyoruz. Yani, yeni dalgadan aşısızlar etkilenecek. Virüsle mücadelede aşıdan başka çaremiz yok." diye konuştu.

    “YENİ BİR PİK BEKLİYORUZ”

    Kargı, ileriki günlerde virüste yeni bir pik beklediklerini de sözlerine ekledi.

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