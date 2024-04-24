Uzmanlardan Türkiye'ye Afrika tozu uyarısı: Alerjisi olanlar ne yapmalı? Kuzey Afrika'dan ülkemize doğru taşınan çöl tozlarından korunmak için alerjik reaksiyonları olan vatandaşların dikkat etmesi gereken durumlar bulunuyor. İşte bu süreçte yapılması gerekenler...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir kez daha Afrika'dan gelecek olan çöl tozu için uyarıda bulundu.

Araçların üzerini adeta çamur gibi kaplayan toz taşınımı, özellikle bahar alerjisi ve solunum rahatsızlığı olanlar için oldukça önem arz ediyor.

Vatandaşların bu dönemde tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor. Bir diğer yandan çöl tozlarına polen salınımı da etkilenince yaşam oldukça zorlaşıyor.

Peki bu durumdan korunmak için neler yapılmalı şöyle bir göz atalım...

Uzmanlar, öncelikle ısrarla 'zorunlu olmadıkça' sıcak havaya aldanıp dışarı çıkılmamasını öneriyor.

Astımı olanlar, KOAH hastalarının, alerjik reaksiyonları olan vatandaşların tozlu havayı solumaması gerekiyor.

Maske tercihi önemli

Zorunlu halde çıkılması durumunda ise EN149 ya da N95 maskelerinin kullanılması öneriliyor.

Pandemi döneminde kullanılan maskelerin bu durumda önleyici olmadığı belirtiliyor.

Evlerde hava temizleyici bulundurulmalı

Aksi takdirde ciğerlerin bu tozlarla kaplanması durumunda organ yetmezliğine kadar yol açacağı vurgulanıyor.

Sıcak hava nedeniyle camların açılması durumunda da evlerde hava temizleyicinin bulundurulması öneriliyor.

İlaç kullanımı düzenli olmalı

Bir diğer yandan da alerji ilacı kullanan vatandaşların, özellikle bu dönemde ilaçları düzenli olarak kullanmaları önemli.

Toz taşınımı nedir?

Genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında Akdeniz'de oluşan bazı alçak basınç sistemleriyle beraber görülür ve özellikle Kuzey Afrika’dan gelen toz taşınımının etkisiyle oluşur.

Yani çöl üzerinden kalkan yapılar ülkemize doğru gelir. Bu olay güneyli rüzgarların oluşmasıyla beraber gerçekleşir.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkilenen ülkelerden biri olarak bilinmekte.