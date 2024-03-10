Uzmanlar uyarıyor: Kolon kanserine yakalanmada irsiyet ve hayat tarzı önemli Uzmanlar gittikçe artan kolon kanseri ile ilgili olarak kişilerin hayat tarzının kolon kanserine sebep olabileceğini belirterek, ailesinde bu hastalık geçmişi olanları dikkatli olmaya çağırdı.

İHA

Hayat tarzının da kolon kanserine sebep olabileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Servet Yetgin, sadece ailesinde kolon kanserine yakalananlarda değil yakınlarında da bu hastalığın görülmediği kişilerde de riskin olduğunu belirtti.

Kolon kanserine yol açan etmenler arasında irsiyet ve hayat tarzı gibi etmenlerin yer aldığını söyledi.

Yetgin, hemoroidle bu hastalığın belirtilerinin karıştırıldığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Hemoroidle kolon kanserinin belirtileri karıştırılıyor"

Kolonoskopi ve şüpheli hallerde doktor kontrolü, erken teşhis açısından çok önemli. Özellikle hemoroid hastalığının belirti ve etkileri kolon kanserine çok yakın. Hemoroidle bu hastalığın belirtileri karıştırılabiliyor. Bu yüzden belirtiler dahilinde vakit kaybetmeden doktor kontrolünün gerçekleştirilmesi erken tanıyı ve tedaviyi kolaylaştıracaktır.

Günlük hayatta dikkat edilecekler

Kolon kanserini önlemek için günlük hayatta dikkat edilecek hususları sıralayan Yetgin, şu değerlendirmede bulundu:

Düzenli ve sağlıklı beslenme bağırsak sisteminin korunması için çok önemli. Sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketimi, sigara ve alkolden uzak durulması, obeziteye karşı önlem almak kolon kanserine yakalanma riskini azaltmaktadır.

"45 yaştan sonra kolonoskopiyi öneriyoruz"

Uzm. Dr. Fatih Özkul ise, Türkiye’de ve dünyada gittikçe artan kolon kanserine karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

Kolon kanseri de önlenebilir bir hastalıktır. 45 yaştan sonra kolonoskopiyi öneriyoruz. Bu hastalığın en önemli önleyicileri kolonoskopi ve yaşam tarzıdır. Bu hastalığı önlemek ve yenmek elimizde.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)