Uzmanlardan gençlere aşı çağrısı

Gençler arasında aşılama oranının, diğer yaş gruplarına göre bir miktar daha az olduğunu belirten uzmanlar, son zamanlardaki vaka artışına karşı gençlere aşı olmaları çağrısında bulundu.

Son haftalarda artan vakalarda gençlerin sayısının dikakt çekici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, gençler arasında aşılama oranının, diğer yaş gruplarına göre bir miktar daha az olduğunu dile getirdi.

Varyantlarda bulaştırıcılık potansiyelinin yüksek olmasının da vaka artışlarına rolü olduğuun kaydeden Prof. Dr. Oğuztürk, gençler arasında sosyal hareketliliğin, diğer yaş grubuna göre daha fazla olduğunu, bu nedenle hem şehirlerarası hem de kalabalık ortamlarda bulunma oranının, gençlerde yaş grupları içinde hastalığın risk faktörü olarak vaka sayılarının artması noktasında etki ettiğini dile getirdi.

BİZE BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN

Salgının devam ettiği bu günlerde gençlerin, 'Bize bir şey olmaz' psikolojisine kesinlikle girmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Oğuztürk, "Her yaş grubundaki hasta için salgın sıkıntı oluşturuyor." dedi.

Acil servislere her yaş grubundan hastaların geldiğini ancak son bir ay içinde gençlerin oranının önceki dönemlere göre daha fazla olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oğuztürk, hastaların dörtte birini genç nüfusun oluşturduğunu söyledi.

Salgından korunmak için kalabalık ortamlarda, açık alan olsa dahi maske takmaya devam edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Oğuztürk, "Bireysel tedbirlerin ön planda olduğu bir süreci yaşıyoruz. En güçlü silahımız olan aşıyı lütfen olsunlar. Gençlerimizin aşı olmaları salgınla mücadeleye sağlayacakları en büyük destek olacaktır." şeklinde konuştu.

"AŞI EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ"

Acil servislere gelen vaka sayılarının çok değişken olduğunu belirten Prof. Dr. Başar Cander ise koronavirüse yakalanan hastaların yaşının düştüğünü ve hastalığın gençlerde de sık görüldüğünü vurguladı.

Yüz yüze eğitimin aksamaması ve toplumun normal şartlarına bireysel tedbirlerle dönmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Cander, "Bu konuda aşı en önemli konulardan biri. Çünkü hasta geldiğinde ilk sorumuz 'Aşılandınız mı?' oluyor. Aşılandıysa o hastalığı daha rahat yeneceğini biliyoruz, rahatlıyoruz." dedi.

UZUN COVİD'E DİKKAT

Öte yandan aşıya uyma oranının 15-35 yaş gurunda düşük olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Doğal olarak 'aşısızların pandemisi' konumuna geldik. Günlük olarak 30 bin vaka görüyorsak bunun belki en fazla bini aşılı ya da aşıları eksik olanlardan geri kalan 29 bini aşısız." dedi.

Gençlerin 'Ben gencim, dinamiğim, hastalığı atlatırım' diye düşündüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, "Hastalığı atlatırsınız ama Uzun Covid dediğimiz bir tablo var; 2-3 sene sonra akciğerdeki performans düşüklükleri gibi geri kalan hayatınızı hastalıklar silsilesi ile geçirme riskine sahipsiniz. Öyleyse aşıyla hiç hasta olmamak en doğrusu." şeklinde konuştu.