Uzmanlardan 'süper grip' uyarısı! Eğer bu belirtiler varsa...

Uzmanlardan 'süper grip' uyarısı! Eğer bu belirtiler varsa...

PCR testlerinin negatif olmasına rağmen özellikle 15-44 yaş aralığında, Covid-19 benzeri semptomlar gösterip günlerce yatan hastalarda artış olduğu bildirildi. Peki süper grip nedir? İşte belirtileri.

Koronavirüs salgını sürecinde sosyal mesafe, maske ve dezenfektan gibi aldığımız birçok önlem, grip vakalarının ciddi oranda düşmesine neden olmuştu.

Ancak bu yıl kısıtlamaların kaldırılması ve aşı olmanın verdiği rahatlık ile insanlar, geçen seneye oranla daha sık bir araya gelmeye başladı.

Hal böyle olunca grip hastalığı da yeniden aramıza döndü. Hem de güçlenerek..

Son zamanlarda, ''süper grip'' olarak tanımlanan grip benzeri soğuk algınlığı ile ilgili çok sayıda şikayet görüldü. Hekimler, PCR testlerinin negatif olmasına rağmen koronavirüs benzeri semptomlar tanımlayan hastalarda artış olduğunu bildirdi.

Soğuk algınlığı ve grip, öksürük veya nefes almada zorluk ile ilgili şikayetlerin arttığını belirten İngiltere, çağrı hacminin beklenenden çok daha yüksek olduğunu bildirdi. Şikayetlerde özellikle 15 ile 44 yaş arasındaki hastalarda belirli bir artış olduğu kaydedildi.

Hastalığa üç hafta önce yakalanan Jules Kelly isimli bir hasta, onu neredeyse yatağa bağımlı bırakan süreci, ''Boğaz ağrısı ve korkunç sinüs ağrısıyla başladı. Şu an kafam süngerden yapılmış gibi hissediyorum. Sadece soğuk algınlığı değil, vücudum gerçekten zayıf ve bacaklarım tutmuyor.'' sözleriyle anlattı. Kelly semptomlarına iki gün sonra gögüsten gelen şiddetli bir öksürüğün eşlik ettiğini de söyledi.

Yaşadıklarının ciddiyeti göz önüne alındığında, doktorlar Kelly'nin Covid-19'a yakalanmış olabileceğini düşündü ancak üç test de negatif çıktı.

''İki doz aşı oldum. Ama negatif testler olmasaydı bunun Covid olduğunu düşünürdüm. Üç hafta sonra bile hastalığım hiçbir hafifleme belirtisi göstermedi.'' diyen Kelly'e süper grip teşhisi konuldu.

Bununla birlikte, son haftalarda, birçok insan, bilim insanlarının hastalığı "süper grip" olarak adlandırdığı şiddetli grip benzeri semptomlar yaşadığını bildirdi.

BAĞIŞIKLIK BORCU NEDİR?

Araştırmacılar, sosyal mesafe, maske takma ve el dezenfektanı gibi pandemide alınan yoğun önlemlerin insanları soğuk algınlığına karşı duyarlılığını artırdığını söyledi.

Uzmanlar tarafından ''bağışıklık borcu" olarak adlandırılan bu durum, normal düzeyde virüs ve bakteriye maruz kalmamış kişilerin bir virüsle temas ettiğinde enfeksiyonlarda bir artış yaşadığında ortaya çıkıyor.

SÜPER GRİP NEDİR, SOĞUK ALGINLIĞINDAN FARKI NEDİR?

Soğuk algınlığına virüsün 200'den fazla farklı türü neden oluyor. Cardiff Üniversitesi Soğuk Algınlığı Merkezi'nin eski direktörü Prof. Dr. Ronald Eccles, şu anda dolaşan süper gripin solunum sinsityal virüsünün (RSV) bir sonucu olduğunu belirtti.

Son yıllarda görülme sıklığındaki artışla dikkat çeken RSV virüsü, tüm yaş gruplarında özellikle bebekler ve yaşlılarda yaşamı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur. Ancak iki yaşın altındaki bebeklerde ve yaşlılarda daha ciddi hastalıklara neden olabilir.

Büyük çocuk ve erişkinlerde RSV, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu; bebek ve küçük çocuklar ile prematüre doğanlarda, bağışıklık yetmezliği olanlarda ve yaşlılarda ciddi alt solunum yolu enfeksiyonları gelişebiliyor.

SÜPER GRİBİN BELİRTİLERİ

Süper gripten muzdarip olanlar sinüs ve göğüs enfeksiyonları, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk, tat ve koku kaybı gibi semptomlar yaşıyor.

Bu semptomlar Covid-19’un belirtilerine benziyor ancak hastalar PCR testlerinde pozitif çıkmıyor. Ayrıca süper gribe yakalananlar da Covid-19 hastaları gibi günlerce yatakta kalabiliyor.

SÜPER GRİP NEDEN ŞİMDİ ORTAYA ÇIKTI?

Prof. Dr. Eccles, aylarca süren karantinanın soğuk algınlığına neden olan virüslere karşı insanların bağışıklığını azalttığını açıkladı.

Eccles, ''Normalde günlük veya haftalık olarak bu virüslere maruz kalıyoruz. Ama şimdi bir yıldır antrenman yapmayan kondisyonsuz sporcular gibiyiz. Aniden bu virüse yakalandık ve bağışıklık sistemimiz buna aşırı tepki veriyor. Bu, nedenle birçok insan normal soğuk algınlığından daha şiddetli semptomlar yaşıyor.'' diye konuştu.