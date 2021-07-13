Üzümün 10 inanılmaz faydası

Dünyanın en popüler, yaygın olarak yetiştirilen ve tüketilen meyveleri arasında yer alan üzüm, birçok sağlık yararıyla ön plana çıkıyor. İşte üzümü diyetinize dahil etmeniz için 10 neden.

Tansiyonu kontrol etmekten depresyonu önlemeye kadar birçok farklı faydası olan üzüm, nispeten küçük boyutuna rağmen, son derece güçlü besin kalitesi ile öne çıkıyor.

Üzüm, esas olarak kabuğunda, yapraklarında ve çekirdeklerinde bulunan ve kanseri önleme, kas yorgunluğunu azaltma ve bağırsak fonksiyonunu iyileştirme gibi çeşitli sağlık yararları sağlayan antioksidanlar açısından zengin bir meyvedir.

Üzüm polifenoller, stilbenler, antosiyaninler ve proantosiyanidinler gibi antioksidan etkiye sahip birkaç fitokimyasal içerir. Üzümün en iyi bilinen bileşiği, resveratroldür. Üzüm ayrıca sindirim sisteminin çalışması için gerekli olan önemli miktarda lif de içerir.

Üzümde bol miktarda bulunan vitamin ve mineraller şunlardır:

- A vitamini,

- B vitaminleri,

- C vitamini,

- E vitamini,

- K vitamini,

- Kalsiyum,

- Demir,

- Potasyum.

ÜZÜMÜN 10 FAYDASI

Besinler, antioksidanlar ve düşük kalori... Bunlar üzümün birçok faydasından sadece birkaçı. İşte hemen şimdi diyetinize dahil etmeniz için pratik, çok yönlü ve lezzetli bir meyve olan üzümün 10 faydası:

İyi bir polifenol kaynağıdır

Üzümde bol miktarda bulunan ve çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlayan polifenoller, vücuttaki serbest radikallerle savaşan antioksidanlar olarak biliniyor. Polifenoller diyabet, kanser, Alzheimer, osteoporoz, kalp ve akciğer hastalıklarıyla savaşmaya yardımcı olur.

Kalp sağlığını iyileştirir

Bir salkım üzüm alırsanız, insan kalbinin şekline benzediğini göreceksiniz. Tesadüf ya da değil, üzümün kalbi koruduğu biliniyor. Bu yararın nedenlerinden biri, tansiyonu kontrol etme görevi gören bir mineral olan potasyumun varlığıdır. Ayrıca üzümdeki resveratrol, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Üzümde bulunan polifenoller genel olarak kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Üzümler serbest radikalleri temizlemeye ek olarak, antiinflamatuar (iltihap önleyici) etkilere sahiptir ve kalp fonksiyonunu desteklediğine inanılmaktadır. Damarlarda plak birikimini önlediği bilinmektedir.

150 gram üzüm, önerilen günlük miktarın yüzde 6'sı olan 288 mg potasyum içerir. Bu mineral, sağlıklı tansiyon seviyelerini korumak için gereklidir. Düşük potasyum alımı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç riskini artırır.

Göz sağlığını korur

Araştırmalara göre düzenli olarak üzüm yemek, retina bozulmalarını korumaya yardımcı olur. Üzüm, lutein ve zeaksantin antioksidanlarını içerdiği için gözler için iyidir. Bu bileşikler oksidatif stresi ve güneş ışığının retinaya verdiği zararı azaltır. Ve resveratrol ayrıca glokom ve katarakt gibi körlüğe neden olan hastalıklara ve retinopati gibi diyabetin neden olduğu göz hastalıklarına karşı da koruma sağlar.

Yaşlılık etkileriyle savaşır

Üzüm, dejeneratif hastalıkları önlemeye yardımcı olan bir polifenol türü olan resveratrol içerir. Resveratrol, hücrelerin daha fazla hayatta kalmasına yardımcı olabilir. Üzüm ayrıca linolenik asit gibi çoklu doymamış yağlar içerir. Linolenik asit, cildinizin epidermisinde bol miktarda bulunan esansiyel bir yağ asididir. Araştırmalar, çoklu doymamış yağ alımının cildin bariyer işlevi için önemli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, cilt iltihabını azaltan cildin foto korumasıyla da bağlantılıdırlar. Ayrıca cilt hassasiyetini iyileştirebilirler.

Hafızayı gelişririr

Araştırmalar, antioksidan bakımından zengin meyvelerin yaşlanmaya yol açan oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Çalışmalarda, bu azalmanın sözel hafıza ve motor fonksiyon performansını artırdığı da görülüyor.

Metabolik sendromu önlemeye yardımcı olur

Üzüm gibi polifenoller açısından zengin besinler metabolik sendromun önlenmesine yardımcı olur. Çalışmalar, üzüm polifenollerinin, özellikle de üzüm çekirdeği polifenollerinin kolesterolü, tansiyonu ve kan şekeri düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

Stres seviyelerini kontrol edebilir

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, mor üzümlerin güçlü antioksidanının farmakolojik özellikleri arasında anti-stres etkisi vardır. Bunun nedeni, beyinde strese neden olan bileşiğin kontrolüne müdahale eden enzimlerin üretimini bloke edebilmesidir.

Üzümlerin anksiyete depresyon gibi zihinsel bozukluklar için de faydaları vardır. Bu etki, antioksidan ve antiinflamatuar etkileri ile ilişkilidir.

Bağırsak sağlığını destekler

Üzüm özellikle kabuğunda bol miktarda su ve lif içerir ve bağırsak sağlığı için çok önemlidir. Vücudun sulu kalmasına yardımcı olarak kabızlık riskini azaltır. Ayrıca lif, bağırsakta geçiş süresini kısaltır ve atılacak dışkı hacmimi artırır.

Belirli kanser türlerine karşı korur

Üzümün içeriğindeki resveratrol, kanserin önlenmesi ve tedavisi açısından incelenmiştir. Ayrıca, üzümlerde bulunan benzersiz bitki bileşiklerinin kombinasyonunun, kansere karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Üzüm, resveratrolün yanı sıra kersetin, antosiyaninler ve kateşinler de içerir. Bunların hepsi kansere karşı faydalı etkilere sahiptir.

Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur

Çok şekerli bir meyve olmasına rağmen üzümün glisemik indeksi düşüktür ve kandaki şeker miktarını düşürmeye yardımcı olur. Bunun nedeni, resveratrolün insülin duyarlılığını artırmasıdır, bu da vücudun glikoz kullanma yeteneğini geliştirir. Bu nedenle üzüm şeker hastaları için faydalı olabilir.

ÜZÜMÜN BESİN İÇERİĞİ

Aşağıdaki tablo 100 gram iki üzüm çeşidi için besin bileşimini göstermektedir:

ÜZÜM İÇEREN 2 SAĞLIKLI YAZ TARİFİ

Üzüm ile hazırlanabilecek bazı sağlıklı tarifler şunlardır:

Marul, Üzüm ve Badem Salatası

Malzemeler:

- 1 yıkanmış marul,

- 6 kereviz sapı,

- 300 gr çekirdeksiz kırmızı üzüm (ikiye bölünmüş),

- 100 gr badem,

- 25 gr su teresi

Tarif:

Kişi başı 3 marul yaprağı koyun ve şeritler halinde kesin. Kereviz ve su teresini kesin, marulla karıştırın ve üzümleri ekleyin. Tatlandırmak için zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiber kullanabilirsiniz.

Üzüm Suyu

Malzemeler:

- 300 gr kırmızı veya yeşil üzüm, tercihen çekirdeksiz,

- 150 ml su,

1 adet limon (isteğe bağlı),

Tarif:

Üzümleri ılık suyla yıkayın, çekirdeklerini (varsa) çıkarın ve bir karıştırıcıya koyun. İsteğinize göre azar azar su ve limon suyu ekleyin.

Biraz daha uğraş gerektiren, ancak daha yüksek resveratrol konsantrasyonunu içeriği ile daha fazla faydası olan üzüm suyunu hazırlamanın bir başka yolu da üzümleri bir süzgeçte sıkmak ve suyunu ayırmaktır. Daha sonra sıkılmış üzümleri orta ateşte kabuklarıyla birlikte yaklaşık 10-15 dakika pişirin ve tekrar süzgeçten geçirin. Daha sonra soğumaya bırakın.

Daha konsantre olduğu için üzüm suyunu biraz suyla seyreltmeniz tavsiye edilir, çünkü bu şekilde meyvedeki şeker miktarını azaltmak mümkündür.