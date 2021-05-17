Uzun çalışma saatleri, her yıl yüz binlerce işçinin ölümüyle sonuçlanıyor

Uzun çalışma saatleri, her yıl yüz binlerce işçinin ölümüyle sonuçlanıyor

Giderek artma eğilimine giren çalışma saatlerinin ölümcül sonuçlarına dikkat çekildi. Haftada 55 saat ve üzeri çalışanlarla ilgili korkutan tablo ortaya konuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yürütülen bir araştırmada, artan iş çalışma saatlerinin insan üzerindeki etkisi mercek altına alındı.

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, uzun çalışma saatleri nedeniyle her yıl dünya genelinde yüz binlerce çalışanın öldüğü ortaya çıktı.

55 SAAT VE ÜZERİNDE ÇALIŞANLAR...

Haftalık 55 saat ve üzerinde çalışanlarda, 35 ila 40 saat aralığında çalışanlara kıyasla kalp krizi riskinin yüzde 35 daha yüksek olduğu ve yüzde 17 daha fazla kalp hastalıkları kaynaklı ölümlerin görüldüğü ortaya kondu.

YÜZDE 30 ARTIŞ

2000-2016 yılları arasını kapsayan araştırmada, uzun süreli çalışma saatleri nedeniyle her yıl yüz binlerce kişinin öldüğü, 2016'da bu rakamın 745 bin olarak kayda geçtiği belirtildi.

5 yıl önceki verinin 2000 yılına oranla yüzde 30'luk artış anlamına geldiğine dikkat çekildi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞMA SAATLERİ ARTTI"

Uzun süreli çalışma temposu kaynaklı ölümlerin yaklaşık yüzde 75'inin orta yaş ve üzerindeki çalışanlarda görüldüğü vurgulanan araştırmada, en fazla ölümlere, Güney Doğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde rastlanıldığı kaydedildi.

Öte yandan araştırmada, uzun süreli çalışma kaynaklı hastalıkların da işe bağlı gelişen hastalıkların yaklaşık yüzde 33'ünü oluşturduğuna işaret edildi.

DSÖ uzmanlarından Frank Pega, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların uygulandığı dönemlerde çalışma saatlerinin yüzde 10 arttığına dair ellerinde veriler bulunduğunu da ifade etti.